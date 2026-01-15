Google Veo 3.1為影片生成模型的重大更新，本次更新以圖片轉影片為核心，顯著提升影片生成的一致性、創意性與控制力，讓生成出來的影片不會畫面一轉就變臉，同時，更首度支援 9:16 的垂直比例影片，搶攻短影音市場。
角色、場景一致性大幅提升
在過往的 AI 影片生成技術中，人物角色或場景細節往往會在不同鏡頭間產生落差。Veo 3.1 核心聚焦於強化一致性控制，提升了角色識別能力。這意味著即便角色被置於不同的場景中，影片中的主角也能維持長相一致，讓使用者能更輕鬆地串連多個鏡頭，敘述完整的故事情。
此外，新版本在背景與物件的一致性上也大幅躍進，使用者可以精準控制場景中的設定與物件，甚至在不同分鏡中重複使用特定的材質與背景紋理。透過將角色、物件與藝術背景無縫融合，Veo 3.1 能生成更具張力且自然的動態短片。
支援4K直式影片，搶攻短影音市場
為了迎合市場趨勢，Veo 3.1首度支援原生9:16垂直格式輸出，這意味著創作者在製作YouTube Shorts 或其他社群平台影片時，不再需要透過裁切來調整比例，能確保畫面的完整性與品質。在畫質方面，Google引進頂尖的放大技術可將影片解析度提升至1080p甚至是 4K，可滿足專業需求。
這波功能更新已陸續整合至 Google 旗下的多項產品。一般創作者可透過 Gemini App、YouTube Shorts 以及 YouTube Create 應用程式體驗直式影片生成
針對AI生成內容的透明度，Google特別強調，由其工具生成的影片皆會嵌入不可見的SynthID數位浮水印，使用者能直接在Gemini App 中上傳影片並詢問「這是否為 Google AI 生成」，透過這套驗證機制，打造更具透明度的AI生態環境。
資料來源：Google
