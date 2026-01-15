中央氣象署表示，今（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大，清晨局部地溫跌破10度，並且2026首颱洛鞍颱風最快將在今日凌晨到白天生成，預估路徑對台灣沒有直接影響，不過將增強東北風，周五起迎風面水氣增加。下周二有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，屆時各地明顯轉濕涼的天氣型態。
今天的天氣：清晨局部地區跌破10度！各地多雲到晴
今天（15日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生；預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，洛鞍颱風最快將在今日凌晨到白天生成，影響台灣機率低。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏空品區及金門
明天的天氣：首颱增強東北風！周五起迎風面降雨漸增
洛鞍颱風增強東北風強度，周五至周日（16日至18日）降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大。
一周天氣：下周二冷氣團影響！強度有機會達強烈冷氣團等級
下周一東北季風增強，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三（21日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，各地早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天（15日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生；預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，洛鞍颱風最快將在今日凌晨到白天生成，影響台灣機率低。
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏空品區及金門
明天的天氣：首颱增強東北風！周五起迎風面降雨漸增
洛鞍颱風增強東北風強度，周五至周日（16日至18日）降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大。
下周一東北季風增強，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三（21日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，各地早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署