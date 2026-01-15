氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，日在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」表示，今（15）日最低溫出現在新竹關西鎮8.2度，下周二（20日）強冷空氣抵達，全台氣溫驟降，北部將轉濕冷，一直影響至（23日），雖僅符合「強烈大陸冷氣團」定義，平地最低氣溫將跌到8度，但由於「濕冷」，感覺會更冷。至於颱風最新動態部分，熱帶低壓TD01將於今日發展成輕颱洛鞍，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。
今晨最低溫新竹關西鎮8.2度！
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，於今晨台中有濃霧，「晴朗、靜風」處仍有強「輻射冷卻」效應。截至5：02，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹關西鎮8.2度，花蓮鳳林鎮8.6度，苗栗西湖鄉9.1度，嘉義竹崎鄉10.0度，台南後壁區10.2度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（15、16日）兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。週六至下週一（17至19日）西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；週六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。
冷空氣下周二撲台！全台下探8度連冷4天
吳德榮進一步提到，最新模式模擬顯示，下週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷。
北部、東半部有局部雨，下週六（24日）白天起冷空氣漸減弱。目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，比上波「寒流」弱，也僅符合「強烈大陸冷氣團」定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」、感覺會更冷。
洛鞍颱風估今生成！最新路徑一次看
最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。
⚠️低溫特報
影響時間：15日晨至上午
黃色燈號（寒冷，10度以下氣溫）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
