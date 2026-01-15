我是廣告 請繼續往下閱讀

▲牛奶近日發現車子上被偷裝定位器。（圖／翻攝自牛奶Threads@milk821125）

原以為是零件 檢查後竟是定位裝置

▲在經過思考後，牛奶決定去報警。（圖／翻攝自牛奶Threads@milk821125）

車輛仍在車行 已決定正式報案

中信兄弟啦啦隊成員牛奶昨（14）日深夜在Threads發文，透露自己疑似遭人長期跟蹤，引發粉絲與網友高度關注，她表示自己車子購入約一年時間，期間曾回原廠保養，也送往其他車廠進行烤漆作業，沒想到近期卻在車輛底部、接近後座車門下方的位置，發現一個被黑膠帶固定的方形裝置，外觀異常，讓她當場起了疑心，最後前往車廠發現竟是定位器，讓她嚇得決定去報警。牛奶回憶，當時因連日下雨，發現該裝置一側膠帶已不黏，整個物件呈現半垂吊狀態，她原本以為是車子零件所以不敢自行拆除，直到詢問車行協助檢查，才確認那是一個定位器，更令人不安的是該定位器目前已處於沒電狀態，無法得知實際運作時間，也無從判斷究竟被追蹤了多久，讓她直言：「這一年我完全不知道被定位多久，真的很可怕！」事件曝光後，牛奶坦言最讓她恐懼的並非裝置本身，而是不知道背後是誰動的手腳，她指出車子過去曾進出不同車廠，卻完全沒有任何線索能鎖定嫌疑人，讓人不寒而慄，她也在文中反覆提問：「這樣報警抓得到人嗎？」顯見內心充滿不安與焦慮，不少粉絲看到後紛紛留言安慰，直呼情況已涉及人身安全，務必要正視處理。牛奶進一步說明，目前車輛仍停放在車行，定位器是在臨時請對方協助拆卸後才確認身分，她強調並非自己私下處理，而是保留相關物證，待隔日取回車輛後，將直接前往警局報案，希望透過正式管道釐清真相，她也關心在定位器已沒電的情況下，警方是否仍有辦法追查來源，相關提問也引起不少網友討論法律與科技層面的可行性。貼文曝光後迅速在社群平台發酵，許多球迷與網友留言提醒，這類行為已涉及嚴重跟蹤與隱私侵害，不論對象是否為公眾人物，都不該被輕忽，也有人建議同步檢查行車紀錄器、維修紀錄與監視畫面，以保護自身安全。