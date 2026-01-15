我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚采穎近年淡出演藝圈，投身藝術領域，尤其專注在書法上。（圖／翻攝自臉書@姚采穎 Yvonne Yao）

從伸展台到宣紙 她找到全新人生節奏

▲姚采穎過去因為被爆出路邊吸菸、涉毒等負面新聞，因而影響演藝工作。（圖／翻攝自臉書@姚采穎 Yvonne Yao）

淡出演藝圈後 氣質狀態仍令人驚艷

近日有學生在校園分享上課照片，意外引發網路關注，原因竟是站在講台上的書法老師外型過於亮眼，原來這位氣質出眾的授課者正是曾活躍於伸展台、被封為「林志玲接班人」的女星姚采穎，她日前受邀前往中國文化大學在職進修部授課，親自指導書法藝術，不少學生直呼：「完全沒想到會在課堂上遇到她！」相關畫面曝光後迅速在社群平台掀起討論。姚采穎近年逐步將重心轉向藝術創作與教育推廣，特別投入書法與水墨領域，她分享每當提筆書寫時，內心彷彿按下暫停鍵，外界的喧囂也隨之遠離，在課堂上她不只教導筆法與結構，更鼓勵學生透過運筆過程與自己對話，她形容書法不僅是傳統文化的延續，更是一種在忙碌生活中，替自己保留專注與沈澱的方式。姚采穎在課程中也常分享自己的心境轉變，強調「學習永遠不嫌晚」，只要願意開始就能在過程中看見成長《她觀察到不少學生在反覆練字時，逐漸放慢步調，開始專注於每一筆的力道與節奏，那種認真雕琢的模樣，讓她深受感動，她認為真正動人的不是字寫得多漂亮，而是那份願意持續進步的生命力。儘管已不再頻繁出現在螢光幕前，姚采穎的外型與氣質依舊成為討論焦點，課堂照片中她紮著公主頭、穿著簡約，整體狀態自然大方，讓不少網友直呼：「完全不像老師年紀！」事實上她淡出演藝圈後，生活節奏明顯轉變，將更多時間投入自我修養與教學現場，也讓外界看見她不同於過往名模形象的另一面。回顧過往，姚采穎從模特兒跨足戲劇圈，一度備受矚目，卻也因路邊抽煙、疑似涉毒等負面新聞影響演藝工作，因此逐漸選擇遠離鎂光燈，轉換跑道後她投入教育領域，曾於多所大專院校授課，包括藝術、戲劇與美姿美儀相關課程，如今再度以書法老師身分站上講台，對她而言不只是職涯轉型，更是一段重新定義自我價值的過程，也讓外界看見她在不同舞台上持續發光的可能性。