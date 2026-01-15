我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓天團BTS防彈少年團今年給出大驚喜！將於11月19日、21日、22日一連三天來台舉辦演唱會。消息一出瞬間引爆全台ARMY（粉絲名）期待，準備搶票朝聖。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點了BTS10首必聽神曲，包括霸榜的〈Spring Day〉到迪斯可曲風的〈Dynamite〉，一窺世界級男團的音樂軌跡。這絕對是認識 BTS的入門首選。歌曲走的是輕快洗腦的迪斯可流行曲風。MV中成員們身穿復古色調服裝，致敬麥可傑克森的經典舞步，整首歌充滿了正能量與愉快的氛圍。這首歌是在全球疫情最嚴峻時，BTS為了帶給人們希望與活力而發行，最終成功奪下美國告示牌 Hot 100 冠軍，打破語言隔閡，是讓BTS真正走入歐美大眾視野的歷史性里程碑。這首流行舞曲如歌名和歌詞提到的內容，像奶油一樣順滑（Smooth like butter），迷人的貝斯低音線條，加上成員們更為成熟、自信且帶點調皮的巨星魅力。這首歌獲得葛萊美獎提名，一聽就中毒，令人印象深刻。這是一首溫柔且充滿療癒力量的另類嘻哈歌曲，也是告示牌史上第一首以韓文歌詞空降Hot 100冠軍的作品。歌曲誕生於疫情封鎖期間，歌詞描寫了原本習以為常的世界突然停擺的失落感，成員們以溫暖的嗓音告訴大家，就像季節輪迴一樣，生活仍要繼續，「總有一天會回歸原樣，像是什麼都沒發生」。可說是BTS發揮影響力、為時代帶來撫慰力量之作。這首歌被韓國網友戲稱為霸榜的殭屍神曲，因為發行多年無論季節如何更替，始終在榜單上居高不下。這是一首結合另類嘻哈與流行搖滾的抒情歌，旋律優美卻帶點淡淡的憂傷。歌詞中反覆唱著「好想你」，描繪對友人的深刻思念與失去的傷痛，外界常解讀為對世越號沈船事件的悼念。這首歌反映出BTS在處理細膩情感與社會議題上的敘事能力同樣頂尖，是公認能代表BTS感性面的神曲。這是BTS音樂風格與視覺美學的重大轉捩點。打破了過往男團非強勢即清純的二分法，有耳目一新的聽覺震撼。MV充滿文藝復興風格的華麗場景與隱喻，將「誘惑、墮落與成長」的主題發揮得淋漓盡致。成員們性感的嗓音搭配副歌洗腦的律動感，是如同藝術品般的傑作。色彩繽紛的視覺衝擊與極其複雜的手部編舞，讓這首歌一推出就吸睛無數。開頭輕快的口哨聲讓人過耳不忘，歌詞描述著從宇宙誕生之初就註定相遇的宿命論愛情。這首歌是讓BTS 首度登上全美音樂獎（AMAs）舞台的關鍵歌曲。當時他們整齊劃一的舞步讓人震撼，是能站上世界舞台的天團。歌曲以電子合成器音色開場，配上充滿哀愁的R&B旋律，描寫青春期面對愛情的絕望與不安。舞蹈中充滿力量卻又帶著掙扎的動作，完美詮釋了在痛苦中掙扎的青春。這首歌確立了BTS獨有的「青春傷痛」敘事風格，讓粉絲入坑並有強烈共鳴。演唱會絕對不能錯過的歌曲！這首歌可看見BTS驚人的「刀群舞」實力，強烈的電音節奏讓人腎上腺素飆升。歌詞傳達年輕人「輸了也沒關係」、「隨心所欲過生活」的狂放態度，大喊「全燒掉吧」更是經典。而快速、精準且力道十足的群舞，被粉絲封為「傳說的333」，在3分33秒時有一個驚人的現場爆發力，是經典之作。想看BTS的帥氣與Swag？聽這首就對了。這首歌與知名DJ Steve Aoki合作，強化了重低音與嘻哈節奏，歌詞霸氣回擊那些曾經看不起他們、指責他們會失敗的人。歌詞中提到的「你看我的包包，裝滿了獎盃」霸氣十足。MV裡最後最後帥氣地丟下麥克風，象徵著「我已經證明了一切，沒什麼好說的了」，這個動作已成為韓流史上的經典名場面。這首歌與出道早期的霸氣情歌〈Boy In Luv〉相互呼應，但心境已從「渴望得到愛的男孩」轉變為「想了解你一切的溫柔男人」。找來美國歌手Halsey合作，旋律輕鬆悅耳，是一首寫給粉絲ARMY的情書。MV色調粉嫩浪漫，可看見BTS親民、可愛且充滿愛意的一面，聽完心情會瞬間變好，是充滿幸福感的一首歌。