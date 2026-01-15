不少租屋族、露營族都會使用卡式爐烹調食物，冬天煮火鍋更是聚餐首選。不過，由消防員經營的社群「消防神主牌」近日分享一起驚悚案例，一群年輕人因為在卡式爐上放置了尺寸過大的鍋具，導致嚴重爆炸意外，傷者大腿當場皮開肉綻。消防員示警這是恐怖的「BLEVE現象」，卡式爐業者也曾多次呼籲民眾注意鍋具使用的保命關鍵。
追求快煮換「阿嬤級大鍋」 下秒炸開如手榴彈
「消防神主牌」在Threads發文指出，這兩天急診室收治了一組傷患，起因是這群年輕人到民宿包棟，覺得卡式爐原本附的小鍋子煮太慢、不夠大家吃，竟異想天開換上一個「阿嬤級的大鐵鍋」。
正當大家開心圍爐時，現場突然傳出「轟」一聲巨響，滾燙熱湯四處噴濺，卡式爐爆炸產生的金屬碎片更像彈片一樣，直接插進距離最近者的腿部，造成嚴重撕裂傷，場面觸目驚心。
物理盲點釀禍 「BLEVE現象」無預警也無臭味
為什麼只是換個鍋子就會爆炸？消防員解釋，這是典型的瓦斯罐過熱引發的「BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」。這是許多人的物理盲點，當民眾使用了大鍋具卡式爐烹煮，鍋體大到覆蓋住瓦斯罐艙蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接導熱回瓦斯罐。
這時瓦斯罐內部壓力急劇飆升，一旦超過極限就會瞬間汽化膨脹。最可怕的是，這種爆炸從加熱到發生通常「沒有預兆、聞不到瓦斯味」，威力卻相當於一顆小型手榴彈。
業者與內行示警：安全裝置非萬能
貼文引發網友熱議，有內行網友推測，通常卡式爐有過熱斷火的安全機制，會發生爆炸極有可能是安全裝置啟動後，使用者誤以為故障，「拿東西硬卡」強迫繼續使用才釀禍。此外，近期很流行的韓式烤盤也常因面積過大，暗藏同樣的安全疑慮，若烤盤延伸覆蓋到瓦斯罐上方，就可能引發過熱危機，民眾選購時務必留意。
其實，知名卡式爐品牌「妙管家」品保課長過去就曾拍影片宣導煮火鍋禁忌，強調選用鍋具絕對「不能超過爐架大小」。因為瓦斯罐最怕熱源，一旦爐具過大導致散熱不良，就容易發生危險。民眾使用時務必注意通風、遠離熱源，並嚴守鍋具尺寸限制，才能安全使用卡式爐。
消防神主牌Threads（＠firefightermemorialtablet）、妙管家Threads（＠housekeeper_diarex）
