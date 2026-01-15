我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週三全數走低，其中那斯達克指數創下一個月來最差單日表現，拖累台北股市今（15）日開盤下跌194.8點、來到30746.98點。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到290.75點。今日開盤量大強勢個股：晶彩科、兆赫、聯光通、蜜望實、榮科；開盤量大弱勢個股：可寧衛*、中興電、元晶、茂迪、東元。權值股多數走低，權王台積電今日召開法說會，不過卻不見卡位行情，開盤下跌25元、來到1685元；鴻海開盤下跌2元、來到232.5元；台達電開盤下跌5元、來到1055元。拖累美股走低的主要原因來自於投資人對通膨黏著性、聯準會利率前景以及政治不確定性的擔憂。此外，美國去年11月生產者物價指數（PPI）較前月上升0.2%，高於10月的0.1%增幅，與市場預期一致，年增率則達3%，不僅高於前一個月，也超出市場原先預估的2.6%。該數據延續先前消費者通膨的溫和走勢，但也顯示價格壓力仍具黏著性。市場普遍認為，聯準會短期內將維持利率不變，但對今年仍有兩次降息的預期尚未完全消退。也因此，資金持續前往避險資產，金價與銀價齊步刷新歷史高點，其中白銀價格首度站上每盎司90美元關卡。在地緣政治緊張局勢升溫，以及針對聯準會的政治言論持續發酵下，市場避險需求維持在高檔水準。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌42.36 點或0.09%，收49149.63點，那斯達克指數下跌238.123點或1%，收23471.749點，標普500指數下跌37.14點或0.53%，收6926.6點，費半指數下跌46.518點或0.60%，收7701.474 點。科技五大巨頭全數收黑，Meta下跌2.47%，蘋果下跌0.42%，Alphabet下跌0.04%，微軟下跌2.40%，亞馬遜下跌2.45%。半導體股多數走低，AMD上漲1.19%，博通下跌4.15%，輝達下跌1.44%，應用材料下跌0.98%，高通下跌0.45%，美光下跌1.41%。台股ADR多收高。台積電ADR下跌1.24%，日月光ADR上漲0.96%，聯電ADR上漲1.50%，中華電信ADR上漲0.50%。