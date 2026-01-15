我是廣告 請繼續往下閱讀

據央視新聞報導，經國家體育總局及中國圍棋協會等多方確認，中國圍棋界的一代指標性人物、中國圍棋協會名譽主席聶衛平九段，於2026年1月14日晚間在北京病逝，享年74歲。聶衛平不僅是帶領中國圍棋走向世界巔峰的關鍵人物，更是史上唯一由官方授勳的「棋聖」。聶衛平為何能獲得官方授予的「棋聖」至高榮譽？主因在於20世紀80年代的中日圍棋擂台賽。當時日本圍棋界地位如同90年代的NBA，囊括了全球最強的頂尖高手；相較之下，中國圍棋才剛起步。在共11屆的擂台賽中，聶衛平前10屆皆擔任最後一關的「主帥」。當時常出現中方前鋒全滅、被迫提早請出主帥的困境，聶衛平頂住極大壓力，曾寫下個人跨屆11連勝的神話，接連斬落小林光一、加藤正夫、武宮正樹及藤澤秀行等日本超一流棋手。他憑藉一己之力逆轉局勢，在11屆對抗中帶領中國取得7勝4負的驚人紀錄，這份功績讓他於1988年獲官方正式授予「棋聖」稱號。1976年在訪日比賽中，戰勝日本九段棋手藤澤秀行、石田芳夫等，取得六勝一負的優異成績，被讚為「聶旋風」。 1979年獲第一屆世界業餘錦標賽冠軍，同年被評為當年全國十名最佳運動員之一。關於聶衛平「前50手天下無敵」的說法，不少資深棋評其實都說過這是一個不太正確地迷思。因為在其巔峰期（1985-1988）當時聶衛平真正的強項在於「中後盤」與「精確的形勢判斷」。日本棋界當年評價其布局感覺稍差，但中盤與後半盤戰力特強，甚至被讚為「聶旋風」。但隨著年齡增長與體力下降，聶衛平在漫長的對局後半段容易出現疲勞導致的「昏招」。他在1995年的訪談中曾親口自評：「以前我韌性強、官子好，優勢在後半盤；但現在我的布局好，優勢在前半盤。」這之後才開始出現「前50手天下第一」的封號。聶衛平自1975年起，六度奪得全國個人賽冠軍，並在「新體育杯」寫下五連霸紀錄。雖然他在1988年世界大賽元年的應氏杯決賽中遺憾負於曹薰鉉，但在當時缺乏世界賽的年代，他的實力早已被公認為世界超一流。他曾出任圍棋國家隊總教練，創辦「聶衛平圍棋道場」，為中國培養出常昊、柯潔等無數世界冠軍。儘管2013年曾罹患直腸癌並接受大手術，他仍堅持參與圍棋推廣，直到生命的最後一刻。出生年份：1952年（享壽74歲）。棋力等級：1982年晉升圍棋九段。巔峰成就：中日圍棋擂台賽11連勝，擊敗多位日本超一流棋手。榮譽稱號：1988年獲官方正式授予「棋聖」榮銜。育才成果：創辦道場，培養出常昊、柯潔等多位世界冠軍。