樂團「血肉果汁機」日前無預警發布聲明，宣布鼓手陳彥文不再是團員，結束雙方合作關係，令外界震驚，也好奇究竟發生什麼事情。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問樂團退團的確切原因，截稿前暫無回應。面對突如其來的退團消息，陳彥文在昨（14）日於個人IG首度發聲，除了感謝參與樂團的5年時間，他也表示：「美好的戰役我打過，美好的人事物我擁有過。」血肉果汁機日前在官方社群平台發布黑底白字聲明稿指出：「即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」聲明中也提到，感謝彥文自2020年7月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，並祝福他往後一切都好。遭退團後，陳彥文沈澱了天，接連發布多則限時動態回應。他曬出半張臉的自拍，強調自己沒事，「還是很愛音樂、愛打鼓，所有的發生都是最好的安排。」對於過去五年的樂團時光，他表示曾身為團隊一份子與有榮焉，並大器祝福血肉果汁機之後一切順利，「我會默默在旁邊加油。」不過，他在另一則動態則感性寫道：「美好的戰役我打過，美好的那些人事物我擁有過，成為記憶也是美好的。」話鋒一轉，他吐露：「我不知道是不是我有病，但我居然也愛上了想念的感覺……」此外，他也分享了怪奇比莉（Billie Eilish）的歌曲〈BIRDS OF A FEATHER〉（物以類聚），並寫下「我愛大家一樣」。儘管結束了與血肉果汁機的合作，陳彥文仍正向喊話：「不會倒，會好起來，為了自己、為了家人、為了兄弟，也為了你。」並承諾「之後台上見」，強調自己還會是那個熱愛音樂的陳彥文。陳彥文是歌手陳芳語前男友，於2020年加入血肉果汁機，除了是樂團鼓手外，也是專業的物理治療師，曾舉辦講座談論保健與健身。據了解，他的父親經營台北知名的潮州菜餐廳「新醉紅樓菜館」，過去曾是台北知名百花紅大酒家、賓王大飯店老闆，陳彥文可以說是餐飲業二代。他也曾在IG上提及，會替自家廚師和員工做物理治療。