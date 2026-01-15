我是廣告 請繼續往下閱讀

1/21（三）起，上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取。

台北市長蔣萬安今（16）日於社群平台公布新年春聯「今馬熊讚」，找來台北市最可愛的吉祥物熊讚Bravo，結合馬年與熊讚，取台語諧音「今嘛上讚」，就是今馬熊讚！蔣萬安今早發文指出，今年的春聯字體，同樣是他親筆書寫的。他用手寫的祝福，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻。至於「今馬熊讚」春聯發放時間，數量有限，發完為止。另外，去年台北市首度推出「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛。今年台北市府也推出馬年限定的可愛斗方，歡迎爸爸、媽媽和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福。著色斗方兌換方式為：1/21（三）起，上班時間至台北市政府一樓的熊讚商店打卡即可兌換。數量有限，換完為止。熊讚說還特別準備了束口袋、書籤、徽章等周邊商品，都在熊讚商店等著大家。提醒大家，著色斗方今年也提供開源列印 ，使用7-11 ibon輸入序號或掃描QR Code下載列印，想印幾張就印幾張。