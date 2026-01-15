我是廣告 請繼續往下閱讀

出國返台攜帶伴手禮，真的要多留意！一名女網友近日到泰國旅遊，買了當地超有名的「雞皮餅乾」，所幸回到機場準備入境時，再仔細查看哪些東西不能帶，結果發現雞皮餅乾為禁帶品，趕緊到檢疫櫃台通報才沒被罰錢，也同步發文提醒寒假將至，準備出國玩的人要小心勿帶含禽畜肉類成分的產品入境，否則最高可罰100萬元。該名女網友表示，他到泰國旅遊準備入境前，又再仔細看了哪些東西不能帶，結果看到他在泰國的便利超商買的4包雞皮餅乾，同班機的旅客也拿出好幾包，一行人趕快去防疫櫃台通報，幸好沒被罰錢。貼文瞬間引發認同，不少人也表示這款雞皮餅乾很好吃，導遊也推薦，結果最後一天才發現不能帶回國，大家只好在機場狂嗑或在當地分送給路人。事實上，防檢署就曾多次宣導，除了豬肉以外，含禽畜肉類成分的產品也是受管制的，像犬貓食品、糖心蛋或含肉餐點，若違規攜帶炸雞皮入境，初犯罰3萬元，第2次罰30萬，第3次可罰100萬。若民眾不確定是否能帶，可至動植物檢疫櫃台主動申報，主動詢問時，即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰，或在出國前先加入防檢署LINE，輸入關鍵字就能即時查詢各項產品的詳細規範。