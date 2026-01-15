我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆馬年將至，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣聯名推出春聯「馬上幸福」，已印製完畢，在全國各地定點都可索取。韓國瑜說，各縣市限量約2000份開放民眾索取，可以請洽在地的立法委員，他都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣！在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！韓國瑜說，馬自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」；也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」。本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。