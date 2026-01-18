隨綠色超級食物（Superfood）風潮，全球抹茶荒價格翻漲7倍。堅持宇治產地直送的百年京都抹茶名門辻利茶舗TSUJIRI，2026年「茶韻新境」全新改版台灣菜單，聯名法朋甜點、內用享雙茶淋醬客製化濃抹度、四宮格時光套餐附茶飲、台日混血在地水果入茶。2026年擋不住漲價潮，辻利一罐難求的最搶手「梅之白抹茶粉」570元調漲→至950元、漲幅67%價格調整一次看。
雙茶淋醬！辻利首推客製化「濃抹」體驗
辻利茶舗為抹茶愛好者堅持風味，2026台灣店舖隨菜單革新、同時提升顧客內用體驗，大幅新增多款精緻的內用甜點套餐系列及全新冰品系列。
今年首度推出的「獨門抹茶、焙茶風味淋醬」，濃縮了茶粉精萃，質地如絲綢般滑順，補足資深抹茶控常抱怨市面上的抹茶餐點不夠「抹」的痛點；提供「客製化體驗」消費者可依個人喜好加購淋醬或茶液升級風味，享受自由「濃抹」程度。
官方推薦，喜歡微苦澀濃抹茶的鐵粉，可淋上濃郁的深綠色獨門抹茶淋醬；想享受微苦回甘的大人系焙茶香，則建議可以添加焙茶風味淋醬，每份35元。
強強聯手！辻利茶舖攜手「法朋」推出限定甜點
為了強化內用體驗，辻利茶舗更宣布與知名甜點品牌「法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）」長期合作，辻利茶舗店內就能品嚐法朋監製、當日限定的聯名甜點，首波兩款新風味。
◾️「辻利×法朋丸倉抹茶提拉米蘇」215元：選用宇治丸倉抹茶製成的抹茶香緹奶油、層層堆疊馬斯卡邦慕斯，中層夾入百香柳橙凍與浸潤抹茶液的手指蛋糕，每一口都吃得到抹茶的清新苦韻還散發果香與乳香。
◾️「辻利×法朋莓香抹茶千層酥」225元：酥脆紮實的法式千層餅皮裡，分別夾入宇治丸倉抹茶慕斯與香緹鮮奶油，再搭配酸甜草莓醬與草莓奶餡，一次滿足抹茶、草莓控。
台日混血新風味！在地水果入茶 四宮格時光套餐
為貼近台灣人的味蕾，辻利茶舖除了堅持把關最高品質、深受茶友推崇的頂級「御抹茶系列（純飲）」。全新菜單選以在地水果入茶，日本深邃茶韻結合台灣豐饒果香，創造台日混血新風味，芭樂結合丸倉抹茶、綴鹹香紫蘇粉的「樂香抹茶」160元；揉合台日兩款青蘋果汁的清爽酸甜，搭配現刷丸倉抹茶湯並點綴肉桂特殊香氣「蘋韻抹茶」160元。
酸香金桔與在地客家桔醬調和的「桔橙焙茶」160元，加入現刷焙茶湯，尾韻是苦鹹的微辣風味很特別；「鳳釀焙茶」160元則喝得到台灣特有蔭鳳梨的鹹香甘味，酸甜鳳梨醬搭配溫潤的現刷焙茶還以鳳梨凍乾裝飾。
辻利茶舗2026更推出充滿儀式感的「辻利時光套餐」480元，可一次享受冰品、蛋 糕、白玉串與甜點的四重奏饗宴，並搭配指定現刷抹茶或日本茶飲任乙款。
「冰品」抹茶、焙茶霜淇淋、抹茶、焙茶刨冰（4選1）＋「蛋糕」辻利濃茶卷、抹茶生乳酪蛋糕、抹茶麻糬巴斯克宇治焙茶卷（4選1）＋「白玉串」有抹茶豆沙&紅豆、抹茶豆沙&黃豆黑蜜的雙口味日式白玉串糰子組合（2選1）＋「甜點」包含抹茶生果凍、焙茶生果凍、每日手工製作抹茶蕨餅（3選1）；「指定茶飲」任選梅之白御抹茶、輕抹茶、小倉煎茶、炒立焙茶或松印玄米茶乙杯（5選1）。
全球抹茶荒！原料翻漲7倍 辻利茶舗菜單：漲幅67%
全球抹茶市場需求顯著增長、京都產區又因缺工問題產量珍稀，辻利茶舗表示，光是主要用來製作餅乾等加工的「秋番茶」已翻漲五到七倍，官方直言「非常不尋常」。
辻利茶舗台灣全新菜單於1月12日起調整，內用全品項調漲，舉例：經典「抹茶拿鐵」135元→160元（貴15元，漲幅11%），「辻利濃茶卷」150→160元（貴10元，漲幅6.7%），「辻利霜淇淋」110元→120元（貴10元，漲幅9.1%），「經典白玉百匯」150元→165元（貴15元，漲幅10%）。
而漲價最驚人的是，辻利茶舗最搶手的「梅之白抹茶粉」570元→950元（貴190元，漲幅67%）；過去幾乎一上架就完售的超人氣商品，官方表示：「已自行吸收部分成本，堅持配方沒改變」，目前仍常一罐難求，顯見台灣人熱愛抹茶的程度，漲價仍相當受歡迎。
另外，台灣可麗餅界gelato pique cafe也攜手辻利茶舗，嚴選辻利茶舗全新開發、由專業日本茶講師監修的「丸韻」抹茶粉，以「生葉系抹茶」為基調，將京都百年茶香融入可麗餅中，「辻利抹茶砂糖可麗餅」150元，還喝得到「辻利抹茶拿鐵」160元。
資料來源：辻利茶舗TSUJIRI、gelato pique cafe
