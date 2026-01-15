台中市第五公有零售市場「丸東商號」，連續第14年推出百元年菜，今年也預告，將於2026年1月22日正式開賣今年的年菜。年菜還主打一套10道菜只要1450元的組合套餐，菜色竟然還包含佛跳牆、紅燒獅子頭、醉豬腳等。
台中市第五公有零售市場「丸東商號」每年在接近春節檔期時都會推出「百元年菜」，今年拍板確定於1月22日開賣，每日約8時30分到9時開始，1月28日至1月30日提前至早上7點開賣，品項多元。根據往年經驗，每日約莫會吸引上千人來第五市場消費採買，因為菜色採限量製作，所以來晚了恐怕就買不到。
今年年菜依舊維持一份100元起，包含麻油米糕、蝦捲、鮑魚、紅燒獅子頭、芋頭排骨酥、綜合魚丸等菜色，通通每份只要100元；其他也有紹興藥膳醉豬腳、丸東佛跳牆、人參烏骨全雞、排骨酥、魷魚螺肉蒜、羊肉爐、紅燒牛肉等價格較高，但也落在200元～850元之間，價格都算親民。
最划算的是全套年菜，共計10道菜，菜色包括佛跳牆、紹興醉豬腳、芋頭排骨酥、古早味頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、炸紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣，整套只賣1450元。
🟡台中第五市場「丸東商號」百元年菜資訊：
開賣地點：台中市第五市場八號攤位
開賣時間：2025年1月22日上午8:30~9:00，1月28日至1月30日提前至早上7點開賣。
公休日：1月26日公休
菜單：包括佛跳牆、紹興藥膳醉豬蹄、芋頭排骨酥、紅燒獅子頭等多達30道選擇，價格每道100~700元。
價格：單份年菜維持100元，全套10道菜的價格為1450元。
購買須知：
▪️不接受預訂、無宅配服務，需親自到第五市場的丸東商號購買。
▪️人潮眾多時，需先抽取號碼牌，待叫號再前往挑選購買。
▪️年菜有套餐也可單點，除了百元年菜外，還有其他招牌菜如砂鍋魚頭、人蔘雞等可供選擇。
王品嚴選冷凍年菜開賣 2/8前享75折優惠
王品集團「王品嚴選」也公告今年冷凍年菜項目，其中最熱銷菜品為「頂級桃木燻鴨胸」，曾獲「食品界米其林」3星肯定，近3年累計銷售突破600萬元。今年再次納入年菜套組，搭配多款豐盛大菜，分別推出適合8-10人大家族的「御品豐饌開運宴」與小家庭份量的「五品福饌好年宴」，2月8日前享早鳥預購價75折，還可獲得限量獨家「北港武德宮」開運錢母。
同步滿足不同家庭規模的需求，「王品嚴選」今年將兩大熱銷天王「頂級桃木燻鴨胸」及「福滿烏參佛跳牆」分別融入三個年菜套組，從適合8-10人大家庭的「御品豐饌開運宴」到4人小家庭剛剛好的「五品福饌好年宴」，搭配年味十足的「富貴福菜元蹄」、「東港櫻花蝦米糕」、「鮮蠔醬汁金目鱸魚」等等吉祥菜色，為消費者一網打盡CP值最優選。即日起至2月8日，到「王品瘋美食購物網」預購年菜套組可享75折優惠，現省2500元的「御品豐饌開運宴」目前最熱銷。
資訊來源：丸東商號、王品瘋美食購物網
王品集團「王品嚴選」也公告今年冷凍年菜項目，其中最熱銷菜品為「頂級桃木燻鴨胸」，曾獲「食品界米其林」3星肯定，近3年累計銷售突破600萬元。今年再次納入年菜套組，搭配多款豐盛大菜，分別推出適合8-10人大家族的「御品豐饌開運宴」與小家庭份量的「五品福饌好年宴」，2月8日前享早鳥預購價75折，還可獲得限量獨家「北港武德宮」開運錢母。
同步滿足不同家庭規模的需求，「王品嚴選」今年將兩大熱銷天王「頂級桃木燻鴨胸」及「福滿烏參佛跳牆」分別融入三個年菜套組，從適合8-10人大家庭的「御品豐饌開運宴」到4人小家庭剛剛好的「五品福饌好年宴」，搭配年味十足的「富貴福菜元蹄」、「東港櫻花蝦米糕」、「鮮蠔醬汁金目鱸魚」等等吉祥菜色，為消費者一網打盡CP值最優選。即日起至2月8日，到「王品瘋美食購物網」預購年菜套組可享75折優惠，現省2500元的「御品豐饌開運宴」目前最熱銷。