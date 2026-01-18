台灣人熱愛抹茶，近年卻發現，抹茶一直在漲價，讓不少愛好者哀嚎。到底抹茶為什麼這麼貴？日本百年老牌京都抹茶名門辻利茶舗TSUJIRI業者分享最新抹茶原料漲幅，親揭「漲價真相」，因歐美市場需求顯著增長、產區因缺工問題產量珍稀，辻利茶舗表示，「光是用來製作餅乾等加工的『秋番茶』已飆漲五到七倍」，仍供不應求一上架就缺貨。
綠色超級食物熱潮！帶動「抹茶」超人氣
原本台日熱愛的抹茶，近年被視為綠色超級食物（Superfood），在全球成為超人氣飲品，尤其歐美許多健身網紅愛上抹茶熱潮，光是「Matcha Tok」Hashtag標籤，分享食譜、沖泡方式等，便累積數千萬次驚人觀看數。
富含兒茶素的抹茶，同時含有葉綠素、維生素與膳食纖維，被認為抗氧化作用強大，有助於提升新陳代謝等益處，勝於一般綠茶的評價，使得抹茶一砲而紅，歐洲咖啡廳都開始賣抹茶飲品，風潮銳不可擋。
全球抹茶缺貨真相！歐美市場需求增長、日本產量下滑
堅持宇治產地直送，日本百年京都抹茶名門辻利茶舗TSUJIRI向《NOWNEWS今日新聞》證實「歐美需求量爆增」，官方透露：「以自家品牌在歐美地區表現來看，英國倫敦增加6～7家門市、業績成長3～4倍；早在去年抹茶價高時就已即刻漲價」。
辻利茶舗表示：「台灣市場反而顧及長期支持的抹茶消費者觀感，遲至2026年才調整價格；茶飲及甜點約漲價10元～15元，漲幅最高的每次一上架就搶光的明星商品「梅之白抹茶粉」，因為使用茶道等級較好的原料，從原本570元→調漲950元（貴190元，漲幅67%）」。
然而日本抹茶產地卻因為天氣太熱、缺工問題等因素，整體採收產量下滑，供不應求。
漲價不斷！抹茶為什麼這麼貴？辻利茶舗：原料飆7倍
辻利茶舗舉例，三月採收的新鮮「新茶」，等級最好；六月採收的「二番茶」產量最大，價格漲至三到五倍；而製作餅乾等加工「秋番茶」則在九月採收，也已經翻漲五到七倍，非常不尋常），官方直言「非常不尋常」。
抹茶全球需求量大增，物以稀為貴，導致抹茶價格高居不下，連連翻漲。
不過，辻利茶舗也分享，雖然抹茶漲價不少，但愛好者也不輕易放棄，以自家禮盒為例，過去推出優惠也不至於造成搶購；現今卻是原價便一盒難求，「即使提前下單還等三到六個月」，有錢也買不到。
官方更證實，即使辻利茶舗擁有自家茶廠，「但整體抹茶市場仍是持續缺貨。」
繼咖啡被視為「黑金」充滿龐大商機，抹茶儼然已掀起「綠金」狂熱，全球帶動「綠色通膨」。
資料來源：辻利茶舗TSUJIRI
