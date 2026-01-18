我是廣告 請繼續往下閱讀

綠色超級食物熱潮！帶動「抹茶」超人氣

▲綠色超級食物熱潮，帶動「抹茶」高人氣，影響整個歐美市場。（圖／辻利茶舗tsujiri.com.tw）

全球抹茶缺貨真相！歐美市場需求增長、日本產量下滑

辻利茶舗表示：「台灣市場反而顧及長期支持的抹茶消費者觀感，遲至2026年才調整價格；茶飲及甜點約漲價10元～15元，漲幅最高的每次一上架就搶光的明星商品「梅之白抹茶粉」，因為使用茶道等級較好的原料，從原本570元→調漲950元（貴190元，漲幅67%）」。

▲知名日本百年京都抹茶名門「辻利茶舗TSUJIRI」，堅持宇治產地直送抹茶。（圖／辻利茶舗tsujiri.com.tw）

▲台灣人熱愛抹茶，尤以老牌辻利茶舗TSUJIRI茶飲與甜點深受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）

▲辻利茶舗推薦重度抹茶控必喝「御抹茶系列（純飲）」，另有結合台灣在地水果的特調新品。（圖／記者蕭涵云攝）

漲價不斷！抹茶為什麼這麼貴？辻利茶舗：原料飆7倍

繼咖啡被視為「黑金」充滿龐大商機，抹茶儼然已掀起「綠金」狂熱，全球帶動「綠色通膨」。

▲辻利茶舗分享抹茶也有等級之分，物以稀為貴。（圖／辻利茶舗tsujiri.com.tw）