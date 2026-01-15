漢堡王（Burger King）不只「買一送一」優惠券熱門，官方表示，大受歡迎的明星商品「捲捲德腸堡系列」，納入2026年常態菜單陣容，獨特造型畫面感很衝擊、爽脆口感一咬噴汁意外好吃，曾在社群上被網友封為「神仙漢堡」，每次開賣都瘋搶，現在不用再怕缺貨。摩斯漢堡也表示，買一送一優惠券，學測考生優惠加碼摩斯咖啡10元多一杯。
漢堡王「捲捲德腸堡」衝擊畫面意外好吃！掀起社群討論爆紅
漢堡王「捲捲德腸堡」去年在社群媒體上爆紅，有網友打開麵包發現，超長德式香腸以漩渦造型捲捲放進漢堡裡，視覺感很驚人讓大家看了會心一笑，有饕客開箱還認證爽脆口感一咬會噴汁，還帶有淡淡的的煙燻風味，搭配漢堡王特製獨家烤肉醬，鹹甜口味意外好吃。
肉肉控還推薦，選吃「捲捲德腸烤牛堡」不只有超長德式香腸搭配起司片、再夾入火烤牛肉，雙重肉感、肉量升級太滿足。讓不少消費者跟風搶吃，在去年總是開賣沒多久就缺貨、幾次回歸都提早完售。
不怕缺貨！漢堡王「捲捲德腸堡」變2026常態菜單 價格一次看
粉絲敲碗成功，漢堡王表示，「捲捲德腸堡」系列將轉為常態供應，納入2026正式菜單餐點，全台門市每日正餐時段至打烊前30分鐘供應（實際供應情況視各店門市庫存而定）。
◾️「捲捲德腸堡」單點119元、套餐164元（含小薯條＋中飲料）。
◾️「捲捲德腸烤牛堡」單點139元、套餐184元（含小薯條＋中飲料）。
◾️官網獨家套餐優惠「捲捲德腸系列（2選1）+4塊雞塊+小薯+中杯飲料」特價179元，最高現省102元，小薯還可換小辣薯球或小洋蔥圈。
德腸堡粉絲現在天天想吃都能點，還沒體驗捲捲炫風的消費者，不用再等期間限定、也不怕缺貨了，從官網訂餐還有最划算優惠。
漢堡王：買一送一！2026開運加馬優惠券 88種組合狂吃
漢堡王2026年優惠券爽吃買一送一！即日起至2月9日，開運加馬優惠券超狂提供88種優惠組合，最便宜下殺5折菜單；官網外送消費滿699元還可享免運優惠。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，必吃薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」，最高CP值「小華堡＋薯條或飲料」才89元太划算。還有「1+1自由配」49元、69元、89元三種門檻組合好澎湃。
摩斯漢堡：買一送一優惠券！摩斯咖啡10元多一杯
摩斯漢堡表示，為學測考生加油，即日起至1月19日開吃應援優惠，早餐貝果滿分組「蕃茄吉士蛋貝果＋冰紅茶L」優惠價79元，補充體力組「摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶L」加10元多一杯、相當於2杯70元，平均一杯35元。
2026年MOS超值省優惠券，即日起至2026年1月19日，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」！摩斯咖啡／摩斯奶茶「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王「捲捲德腸堡」去年在社群媒體上爆紅，有網友打開麵包發現，超長德式香腸以漩渦造型捲捲放進漢堡裡，視覺感很驚人讓大家看了會心一笑，有饕客開箱還認證爽脆口感一咬會噴汁，還帶有淡淡的的煙燻風味，搭配漢堡王特製獨家烤肉醬，鹹甜口味意外好吃。
肉肉控還推薦，選吃「捲捲德腸烤牛堡」不只有超長德式香腸搭配起司片、再夾入火烤牛肉，雙重肉感、肉量升級太滿足。讓不少消費者跟風搶吃，在去年總是開賣沒多久就缺貨、幾次回歸都提早完售。
粉絲敲碗成功，漢堡王表示，「捲捲德腸堡」系列將轉為常態供應，納入2026正式菜單餐點，全台門市每日正餐時段至打烊前30分鐘供應（實際供應情況視各店門市庫存而定）。
◾️「捲捲德腸堡」單點119元、套餐164元（含小薯條＋中飲料）。
◾️「捲捲德腸烤牛堡」單點139元、套餐184元（含小薯條＋中飲料）。
◾️官網獨家套餐優惠「捲捲德腸系列（2選1）+4塊雞塊+小薯+中杯飲料」特價179元，最高現省102元，小薯還可換小辣薯球或小洋蔥圈。
德腸堡粉絲現在天天想吃都能點，還沒體驗捲捲炫風的消費者，不用再等期間限定、也不怕缺貨了，從官網訂餐還有最划算優惠。
漢堡王：買一送一！2026開運加馬優惠券 88種組合狂吃
漢堡王2026年優惠券爽吃買一送一！即日起至2月9日，開運加馬優惠券超狂提供88種優惠組合，最便宜下殺5折菜單；官網外送消費滿699元還可享免運優惠。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，必吃薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」，最高CP值「小華堡＋薯條或飲料」才89元太划算。還有「1+1自由配」49元、69元、89元三種門檻組合好澎湃。
摩斯漢堡表示，為學測考生加油，即日起至1月19日開吃應援優惠，早餐貝果滿分組「蕃茄吉士蛋貝果＋冰紅茶L」優惠價79元，補充體力組「摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶L」加10元多一杯、相當於2杯70元，平均一杯35元。
2026年MOS超值省優惠券，即日起至2026年1月19日，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」！摩斯咖啡／摩斯奶茶「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。