世界棒壘球總會（WBSC）今（15）日正式宣布第四屆「WBSC 12強賽（Premier12 2027）」的參賽國家名單。作為衛冕軍的中華隊（Chinese Taipei），憑藉世界排名第2的傲人成績，已確定直接保送進入2027年的開幕賽階段。本屆賽事將迎來歷史性變革，參賽規模將從原本的12隊擴大至16隊，不僅競爭強度增加，更首度增設資格賽制度，展現全球棒球版圖擴張的雄心。
世界前12強直接晉級 中華隊穩坐衛冕資格
根據WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）宣布的賽制，截至2025年12月31日世界排名前12名的球隊，將自動取得2027年12強賽開幕賽的參賽門票。這12支頂尖勁旅包括：日本、中華台北、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲及多明尼加。
中華隊身為上一屆（2024年）賽事的冠軍，目標將鎖定隊史首次的12強衛冕。法卡利指出，自動晉級制度旨在獎勵長期維持卓越表現的國家，而擴編後的賽制將進一步提高賽事的精彩度與全球影響力。
全新賽制 2026年首度舉辦資格賽爭奪4席位
為了給予更多新興強權挑戰世界舞台的機會，WBSC將於2026年舉辦兩場資格賽，決定最終剩下的4個名額。目前已確定參加資格賽的隊伍包括世界排名第13至19名的哥倫比亞、義大利、捷克、尼加拉瓜、中國、德國及英國。
第20支球隊將由世界排名第20的加拿大，或視資格賽主辦國排名而定的外卡球隊遞補。值得關注的是，中國已獲選為其中一場資格賽的主辦國，比賽預計於2026年11月26日至29日在廣東中山的國際棒壘球中心舉行。
邁向2027 旗艦賽事規模再升級
2027年12強賽將分為兩組，每組8隊進行預賽。新賽制的引入代表中華隊在追求連霸的道路上，將會面對更多歐美與加勒比海勁旅的強力衝擊。隨著參賽規模擴大至16隊，這場WBSC旗艦賽事已正式確立其作為全球最高水準職業棒球對決的地位。
消息來源：WBSC官網
