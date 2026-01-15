UNIQLO是紅遍全球的日本服飾品牌，創立至今已超過40年，UNIQLO熱門單品眾多，其中羽絨外套、發熱衣等都是許多台灣人到了冬季必入手的服飾，但根據紡織業者扛布者表示，UNIQLO能夠打遍天下，最大推手與靠山正是「日本化學公司東麗（Toray Industries）」，雙方在2006年開始合作後，創造出HEATTECH、PUFFTECH、AIRism等系列產品，憑藉東麗高強技術助攻，讓UNIQLO可以強壓H&M、GAP等競爭對手。
UNIQLO男裝店變身全球霸主！最大靠山是它：20年前押對寶
在競爭激烈的服飾品牌中，UNIQLO從男裝店搖身一變成市值新台幣3.15兆元的全球服飾品牌，強壓H&M、GAP等競爭對手。據悉，UNIQLO從1984年由柳井正創立，擁有長達42的歷史，最初憑藉低價、高品質特點迅速成長，但讓UNIQLO一飛沖天的背後推手，絕對不能忘記他們的合作夥伴「東麗（Toray Industries）」。
紡織業者「扛布者-為紡織而活的男子」過去在臉書提到，UNIQLO可以在中低價市場中走出屬於自己的道路，不僅僅是因為行銷出色，更大關鍵是他們在20前就押對寶，找到「技術與供應鏈」。
UNIQLO與東麗的合作並不是這幾年才開始，在快時尚潮流即將起飛時，柳井正仍秉持「品質才會是決定品牌成長的核心」的經營理念，但背後仍缺少一個強而有力的技術後援，若沒有厲害的技術，儘管衣服便宜，卻不耐用是很難賣出長期生命力。
從AIRism到發熱衣！UNIQLO靠東麗技術大翻身
UNIQLO自2006年開始與日本化學公司東麗（Toray Industries）接觸，雙方對於「改變生活的材質」的目標不謀而合，兩家公司達成上下游關係，由東麗供應材料與技術，UNIQLO進行銷售，彼此開發的產品從AIRISM開始至HEATTECH皆在市場上聞名。
扛布者表示，兩邊合作達到雙贏效果，不只讓UNIQLO商品大進化，東麗則被世界看見，雙方合作成功後仍不停止，持續強化產品，且現在不只機能產品可看見東麗技術，一般單品也可會互惠，讓UNIQLO價值大幅提升。扛布者認為，倘若UNIQLO當初經營策略選擇把行銷和降價做到極致，很可能在幾波不景氣中就敗下陣來了。
從羽絨到發熱衣全包辦！東麗創新技術對手難複製
UNIQLO與東麗合作系列眾多，其中最具代表性的莫過於「HEATTECH系列」，其自2003年開始推出吸濕發熱衣，利用專利面料能吸收人體濕氣並轉化為熱能，最初原本只賣出150萬件銷量，但近幾年銷量直接翻翻倍跳，2012年已飆破1.3億件，也成為台灣民眾冬天必備的保暖衣物。
此外，還包括主打柔軟與快乾AIRism，超輕型羽絨外套Ultra Light Down，以及具備防曬功能的面料UV Cut系列等。實際查詢UNIQLO官網，許多熱門單品在商品描述中，都能清楚看見東麗公司的身影，除了近幾年大紅的PUFFTECH輕暖科技外套，其他還有如西裝外套、長褲和超涼感抗UV機能傘等產品，都可以在裡面找到東麗的超強技術，這些產品面料創新難以被對手複製，才能讓UNIQLO在快時尚潮流中脫穎而出。
資料來源：UNIQLO、扛布者-為紡織而活的男子
