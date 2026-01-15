我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO男裝店變身全球霸主！最大靠山是它：20年前押對寶

但讓UNIQLO一飛沖天的背後推手，絕對不能忘記他們的合作夥伴「東麗（Toray Industries）」。

▲UNIQLO從1984年由柳井正創立，擁有長達42的歷史，最初憑藉低價、高品質特點迅速成長。（圖/記者張嘉哲攝）

▲全球時尚連鎖品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正，在UNIQLO成長之時仍秉持「品質才會是決定品牌成長的核心」的經營理念。（圖／美聯社／達志影像）

從AIRism到發熱衣！UNIQLO靠東麗技術大翻身

兩家公司達成上下游關係，由東麗供應材料與技術，UNIQLO進行銷售，彼此開發的產品從AIRISM開始至HEATTECH皆在市場上聞名。

▲UNIQLO與東麗合作系列眾多，其中最具代表性的莫過於HEATTECH發熱衣系列。（圖／記者陳雅雲攝）

▲近幾年大紅UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技外套」，背後也有東麗技術協助。（圖／台灣UNIQLO官網）

從羽絨到發熱衣全包辦！東麗創新技術對手難複製

其中最具代表性的莫過於「HEATTECH系列」，

最初原本只賣出150萬件銷量，但近幾年銷量直接翻翻倍跳，2012年已飆破1.3億件