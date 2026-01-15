我是廣告 請繼續往下閱讀

縣府特區透天翻倍漲 晚買一年貴千萬

▲嘉義縣太保市高價差透天交易一覽。（圖／台灣房屋提供）

嘉義科學園區房價漲破6成 進場門檻大增

台積電（2330）股價頻創新高，連帶引爆嘉義太保台積宅驚人漲勢！根據內政部最新資料，嘉義縣太保市近期出現多筆驚人交易，其中位於縣府特區一棟屋齡17年的中古透天，近期遭3名台北客以「無貸款」方式，霸氣砸下2800萬元現金買房接手。原屋主持有12年，轉手帳面獲利高達1930萬元，房價翻漲逾2倍，展現台積電設廠帶來的財富效應。觀察實價登錄獲利數據，這波漲勢集中在太保市精華地段。除了上述太保二路的獲利王之外，位於；鄰近嘉太產業園區的北港路二段，亦有屋主持有3年後轉手獲利715萬元。台灣房屋嘉義縣府高鐵加盟店店東郭文雄指出，太保市受惠台積電題材，縣府特區透天轉手價格翻倍已非個案。由於太保早期基期低，即便價格翻漲，對比都會區仍具吸引力，加上屋主惜售心態濃厚，優質物件釋出稀有，吸引不少外地投資客與自住客積極進場卡位。台積電嘉義CoWoS廠正如火如荼建設中，預計今年迎來首波員工進駐，加上嘉科二期擴建環評通過，產業紅利持續發酵。統計顯示，，等於晚一年買房，購屋成本就增加近千萬元。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，雖然台積電設廠為當地帶來龐大的人口紅利與增值潛力，但近期受限於央行信用管制未鬆綁，銀行放貸審核趨嚴，自住客追價能力受限。在區域房價水位已高加上市場資金緊縮的雙重影響下，未來房市爆發式上漲的態勢預計將逐步收斂，回歸理性盤整。