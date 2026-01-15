根據聯強國際指出，因立法院日前三讀通過《貨物稅條例》第11條修正案，對於近年來已深入家庭的家電與多媒體產品，自今年元月起免徵貨物稅。聯強國際響應政府政策，宣布多年熱銷產品DJI Osmo Pocket與DJI攝影機等，自1月15日起即刻調降售價，由聯強與DJI(大疆創新)原廠自行吸收庫存價差。像是超熱賣的Osmo Pocket 3就有2千元價差、Osmo Action 4運動相機，調降後為7090元再促銷，價格正式跌破7千元門檻。
DJI Osmo Pocket因為體型輕巧、功能強大，是很多YouTuber的標配，也帶動了喜歡紀錄生活的民眾購買，現在還可以買得更便宜了。自今年元月起免徵貨物稅，聯強國際將從今起旗下10款商品全面降價，像Osmo Pocket 3手持攝影機為例，價格降幅度最高達14%，僅12390元起即可入手，比原本的價格相差2000元，對於以往會特地前往日本帶貨的消費者，無需再為價差而赴海外購買。
Osmo Action 5 Pro價差高達3600元
除了Osmo Pocket系列，運動相機同樣同步調降。Osmo Action 6標準套裝原價15290元，降價2000元後，新價格為13290元；Osmo Action 5 Pro價差更高達3600元，不到萬元即可購入，對於想升級運動攝影設備的消費者而言，吸引力明顯提升。
官方也強調，配合貨物稅新制調降建議售價的同時，既有優惠活動並未縮水。以Osmo Action 4運動相機為例，原始售價10290元，調降後為7090元，且在1月31日前促銷價再下殺至6990元，正式跌破7千元門檻，成為近期最具話題性的DJI降價產品之一。
資料來源：聯強國際
