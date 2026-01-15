「三色豆奶茶」一夜爆紅！位在台北中和的「欣樂早午餐」推出在奶茶裡頭直接加入三色豆，即玉米粒、紅蘿蔔丁和青豆仁，直接將超受喜愛的早餐店大冰奶與地獄食材結合，意外掀起社群轟動！開賣首日出現11名勇者購買，而昨（14）日老闆也向《NOWNEWS》親露開發心聲，並揭露因為爆紅之後單日銷售30杯，等於是業績直接翻漲近3倍。
《NOWNEWS》昨（14）日獨家採訪「欣樂早午餐」皮老闆，他坦言三色豆奶茶是上禮拜五才開賣的，起初真的只是抱持著賣好玩的心態，想讓朋友彼此之間有個話題而已，真的沒想過會爆紅。
他自己也形容「三色豆奶茶」的口感與滋味：「其實就是『菜味很重的奶茶』！」他更給出一個神比喻：「味道的部分，就很像拿著香去教堂一樣違和，不違法但有點過分。」而原本日銷約10杯左右的三色豆奶茶，也隨著網友分享擴散，今（14）日銷量竟然已來到30杯，業績翻漲3倍。
皮老闆過去也提到他過去曾推出「特製皮蛋蛋餅」，以及自創的辣椒炒麵麵包等特殊商品，堪稱創意十足。
除了「欣樂早午餐」，綜觀之前其實也有不少獵奇早餐，像是草莓蛋吐司，是中南部民眾從小就會吃的搭配，將吐司抹上奶油、草莓醬再夾入煎蛋，台南新營有家「新營（阿箴的店）草莓蛋吐司」，就是以此為招牌商品，但是此家業者卻是在晚餐與宵夜時段營業，該樣搭配甚至還可加入肉鬆、起司，甚至除了草莓蛋吐司，也有以巧克力醬取代草莓醬的巧克力蛋吐司。
事實上，此種鹹甜口味吐司也已不是首創，韓國奶油吐司品牌「Isaac」，也曾推出「莓味吐司」，也是將香煎奶油吐司抹上草莓醬，搭配肉排、肉鬆、歐姆蛋等。
另外，高雄也有家「蛋餅王」，招牌菜就是將一整顆肉粽包在蛋餅裡面的「肉粽蛋餅」，《NOWNEWS》記者也曾吃過，是將粉漿蛋餅夾入南部口味的肉粽，再淋上淋上醬油膏、花生粉，因此口感是從裡到內都是軟Q質地，吃上一份，超有飽足感，根本能一直飽到中餐。
🟡店家資訊
▪️欣樂早午餐
地址：新北市中和區新生街180號
電話：02-32341308
營業時間：05:00-12:50
公休：周二
▪️新營阿箴的店（草莓蛋吐司）
地址：新營區文化街2-4號
電話：06-6355838
營業時間：18:00-02:00
公休：無
▪️蛋餅王
地址：高雄市左營區左營大路240號
電話：07-5820746
營業時間：05:30~12:00
公休：周四
資訊來源：欣樂早午餐、新營（阿箴的店）草莓蛋吐司、蛋餅王
