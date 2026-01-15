我是廣告 請繼續往下閱讀

金門大橋昨（14）日晚間再度傳出落海意外。一名李姓男子不明原因自橋上墜入海中，所幸被行經海域的釣客漁船及時發現，緊急將人從冰冷海面救起，送醫後成功挽回性命。警方指出，釣客發現落水男子後立即施以救援，並通報岸巡單位與警消協助。李男被救上船時意識模糊、體溫偏低，隨即由救護人員送往醫院急救，經治療後已無生命危險，家屬也在警方陪同下趕赴醫院陪伴。經調查，李男於昨晚約8時30分駕車外出，自金寧端駛上金門大橋，行經至小金門後又折返，在高粱穗型橋塔附近將車停放後，不久即發生落海情形，確切原因仍待釐清。家屬晚間遲遲無法聯繫上李男，憂心之下於晚間11時許報案。警方獲報後，隨即動員近10名員警前往金門大橋停車處勘查，並調閱相關資訊釐清動線。稍後警方接獲通報，有漁船救起一名無隨身證件的落水男子，經比對照片與衣著後，確認身分即為失聯的李男。令人膽寒的是，金門大橋在短短10天內，接連發生2起落海事件，引發地方民眾憂心是否出現模仿效應。相關單位是否需強化橋梁安全設施與防護機制，也再度成為外界關注焦點。