台鐵金雞母——現在由微風經營的北車商場「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」，今（15）日公告招商，截止日期為3月20日。台鐵公司預計至少有10家潛在廠商，並且包含日商展現意願。本案估計可替台鐵公司帶來每年3億元收益，廠商每年營業上看50億元。台鐵公司總經理馮輝昇表示，台北車站商場ROT案今日上午8點正式公告招商至3月20日下午5時截止收件，邀集民間業者共同以包含「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等發展主軸。台北車站是交通匯流、人潮密集處，每天人流高達60萬人次，不論是去桃機搭飛機、搭高鐵去南部、搭台鐵去花東旅遊，五鐵共構車站是首都門戶的重要交通樞紐更是商業核心。台北車站商場先前招商由微風廣場得標，經營將近20年，把營業額從8億提升到30億元，成長3至4倍。馮輝昇說，台北車站地理位置優越「掌握流量密碼」，往北連接中山商圈，往西有西門町，往東有華山文創，周邊更有大稻埕，希望引進的投標廠商重視ESG、公義及環境營造等，帶給旅客耳目一新感受。台鐵公司資產開發處處長劉睿紘進一步分析周邊區域，台北雙星C1D1、E1E2公辦都更案、台北郵局公辦都更案、市議會舊址設定地上權、行二行三公辦都更案、皇翔台北廣場等陸續周邊重大開發案陸續進行，未來新增就業人口上看3.5萬人，入駐人口預計超過3000人。潛在廠商上看10家，其中更包含在日本車站有經營商場經驗的國際企業也興趣。劉睿紘指出，本次契約期間15年，優先續約權8年，並且包含增改修建期2年8個月，改建必須分區進行，營運不能中斷；開發權利金6000萬元，固定權利金1.2億元，營運權利金則是採用累退制（營業額越高台鐵抽成比率越低），為台鐵開發案首見。另外，去年北捷發生煙霧彈攻擊後，馮輝昇說，材質上會要求廠商重視防火、耐燃，同時商場規劃必須包含旅客疏散、引導。再者，要求廠商的安全防護設備，如何在最短時間把訊息回報給聯防中心，通知消防局、警察局，在第一時間把衝擊減到最小。