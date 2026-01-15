我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，藍白發動彈劾總統賴清德。立法院全院委員會今（15）日舉行第二場公聽會，民進黨立委王義川發言時，因穿插台語，引發在場的孫文學校總校長張亞中不滿，吼了一句「說國語」，王義川也反嗆，「聽不懂去找翻譯。」王義川代表民進黨發言，才剛講沒多久，對面的張亞中就喊話，「講國語好不好！」突如其來的一句，讓王義川當場愣住，呆了10秒。主席、立院副院長江啟臣說，請大家彼此尊重，王義川說，「主席，他什麼意思？」江啟臣請王義川繼續發言，王義川再接著講，並嗆，「我用什麼話講是我的權利，你如果聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，囉嗦什麼意思！」而台大政治系副教授彭錦鵬在第一輪發言時說，他曾參與修憲，憲法原理是他設計。王義川再酸，「聽你在叭噗，說一個無法查證的東西，聽你在臭彈。」對面的彭錦鵬也說，「立法委員不要亂講話」。江啟臣再打圓場，稍後會有再讓學者專家回應的時間，王義川才又繼續發言。