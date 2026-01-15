我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鼎鼎大飯店股份有限公司的「遠東咖啡自助餐廳」的三點蟹被檢出重金屬鎘超標。（圖／北市衛生局提供）

維護民眾食用水產品安全，台北市衛生局114年11月執行生鮮水產品第3波抽驗專案，前往賣場、餐廳及市場等販售場所，共計抽驗32件，其中有5件不符合規定，包括饗賓餐旅事業股份有限公司的「旭集天母店」冷凍旭蟹驗出重金屬鎘、甲基汞超標。另外有徐活魚海鮮的黃魚被檢出「還原型結晶紫」，可能會對人體有致癌風險。北市衛生局此次抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類。檢驗結果發現，包括「徐活魚海鮮」及士林市場魚攤的黃魚分別檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV） 1.2 ppb及1.7 ppb，而標準為「不得檢出」，因不符「動物用藥殘留標準」，違反食安法規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。也因為黃魚業者皆無法提供該產品確切來源，妨礙衛生局後續源頭追蹤查核，已依違反食安法第47條第11款規定處新台幣3萬元整。另外，饗賓餐旅事業股份有限公司的旭集天母店，冷凍旭蟹被檢出鎘0.8mg/kg、甲基汞0.05mg/kg超標；鼎鼎大飯店股份有限公司的「遠東咖啡自助餐廳」的三點蟹因重金屬鎘1.1mg/kg超標，已移請地方衛生局，依食安法限期改正。北市衛生局表示，相關產品已令場所下架違規產品，同時移請各地方維生局處理。北市衛生局提到，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。另外，還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥。北市衛生局提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生。北市衛生局建議販售業者，向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各類漁產品，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。