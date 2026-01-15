我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市民生社區一間幼稚園，教保員陳羿翰假借玩遊戲、檢查身體之名，趁機撫摸幼童下體，行猥褻之實。檢方認定他猥褻4名幼兒，並提起公訴。一審原判陳男8年有期徒刑；經上訴，高等法院15日改認定其猥褻3名幼兒，但其中1人被害兩次，因此高院維持原判8年，可上訴。判決指出，陳男在民生社區某幼稚園擔任代理教保員，分別在2023年6、7月期間與2024年3至8月間於兩間不同幼兒園中工作。他也在兩間幼兒園中分別犯案。第一間幼兒園的教師由於懷孕請了產假，陳男遂應徵代理教保員一職。某日午餐時間，他聲稱要幫一名3歲男童檢查身體，將其褲子脫下，撐開男童臀部，撫摸下體得逞。2024年3月輾轉至另外一間幼兒園後，在8月份時先對一名四歲女童下手，將手伸進女童裙內撫摸下體；兩周後又惡行重犯。不只如此，在某次帶領小朋友玩團體遊戲時，趁著教室關燈時機，大喊「怪物來了！」，鎖定一名趴在地上的男童，撫摸下體得逞。另外還有一名男童也指認，陳男曾藉故幫忙擦乳液，撫摸男童身體，甚至伸手至男孩下體中，將乳液擦在男童私密處。家長回家後從男孩口中得知這一行為，怒不可遏，迅速將陳男告上法庭，檢警介入偵辦，陳男也立馬遭到幼兒園解雇。沒想到法院審理時，陳男不只否認犯罪，更辯稱這是照顧幼兒的「必要行為」。更令人震怒的是，陳男表示，整起事件中只有幼童方面的單一指認，缺乏幼兒園其他老師、同學以及其他客觀證據來佐證其猥褻行為。然而，法院經過採證其他證人的供詞後，仍認定陳男友猥褻4名幼童之事實，判處有期徒刑8年。陳男不滿上訴後，二審高等法院雖改判幫男童擦乳液部分無罪，但認為陳男確實猥褻3名幼童，且兩度撫摸女童私處，其犯意、行為應分論兩罪刑。全案於15日宣判，維持陳男判處有期徒刑8年。