LINE康熙梗圖機器人爆紅！老粉一玩全上癮：有聲音

▲有網友在LINE官方帳號發現「康熙梗圖機器人」，爆紅後在網路上廣受好評。（圖／翻攝Threads）

LINE康熙梗圖機器人是什麼？一夕之間爆紅：使用者狂漲49倍

只要輸入想要的關鍵字，就能獲取圖片，若關鍵字產生的照片多於一張，只要再輸入圖片編號，即可獲取確切的圖片和集數資訊，有些圖片甚至有附加語音訊息

▲康熙來了聊天機器人，LINE帳號名稱為「把我的槍拿來」，根據作者解釋，只要輸入想要的關鍵字，就能獲取康熙圖片，目前好友人數已經暴增至5萬4665人。（圖／記者陳雅雲攝）

「LINE康熙梗圖機器人」使用步驟

▲LINE康熙梗圖機器人使用方式一圖看懂。（圖／翻攝Dcard）

LINE康熙梗圖機器人好不好用？實測結果曝光：最可惜是這點

但最可惜的是「傳一次訊息只能傳送一張圖」