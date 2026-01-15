LINE康熙梗圖機器人來了！台灣經典談話節目《康熙來了》自2004年開播至停播，12年間累積無數名場面，不少名言甚至成為網路世代最新迷因。但近日有民眾發現，LINE多出一款康熙梗圖機器人，供用戶免費玩。只要簡單輸入關鍵字，系統便會自動發送梗圖，操作簡單又有趣，推出後吸引萬人瘋傳，使用人數一夕之間暴漲49倍，讓作者嚇得措手不及。《NOWNEWS今日新聞》整理LINE康熙梗圖機器人玩法與使用步驟，帶領大眾速懂怎麼玩。
LINE康熙梗圖機器人爆紅！老粉一玩全上癮：有聲音
有網友近日在Threads發文，表示發現網路上有神人製作「自動回覆康熙梗圖」的LINE官方帳號，只要打出關鍵字，就會立馬跳出對應的梗圖，他實測輸入「二手車」關鍵字，馬上跳出女星Melody（殷悅）搞笑名句「對啊我開的是我父母的二手車」。
貼文曝光後，瞬間引來眾多康熙老粉絲興奮留言，「謝謝！直接成為我LINE唯一置頂」、「為什麼看圖會有聲音跑出來」、「這太棒了，好實用」、「到底是哪個天才做的」、「對於我這個康熙梗圖愛好者太友好了，我的關鍵字都記得超清楚」。
LINE康熙梗圖機器人是什麼？一夕之間爆紅：使用者狂漲49倍
據了解，這款康熙來了聊天機器人，LINE帳號名稱為「把我的槍拿來」，根據作者解釋，只要輸入想要的關鍵字，就能獲取圖片，若關鍵字產生的照片多於一張，只要再輸入圖片編號，即可獲取確切的圖片和集數資訊，有些圖片甚至有附加語音訊息，用戶可以挖寶試試看。
不過作者透露，最初原本只有1千多人使用，但近日突然爆紅後，導致使用者從千人變成2萬8千人，讓作者嚇得直喊「我的免費雲端不堪負荷，導致機器人反應變很慢，也有收到各位的回饋表單，但只能請大家見諒，這部分我無能為力。」截至截稿為止，目前用戶又暴增至5萬4665人，翻漲了49倍。
「LINE康熙梗圖機器人」使用步驟
📍步驟1：加入LINE帳號「把我的槍拿來」（加入連結點此）
📍步驟2：找尋圖片
◼️第一招：輸入關鍵字，若輸入的關鍵字所產生的語錄多於一個，會跳出編號供選擇，只要接著輸入想要的編號即可。
◼️第二招：若單純想找藝人姓名，可在名字前面加上「/」（半形全形皆可），即可快速搜尋該來賓所有圖片，若多於一張，同樣再輸入編號即可獲取確切圖片。
◼️第三招：輸入「🎲」符號，系統將隨機傳送一張圖片
📍步驟3：系統找到對應的圖片後，會立即傳送截圖照片，還會附上集數資訊，包含日期與節目單元名稱。
LINE康熙梗圖機器人好不好用？實測結果曝光：最可惜是這點
《NOWNEWS今日新聞》記者實測使用，發現圖片傳送速度十分之快，多數爆紅的康熙片段都有被收錄，不過仍有少數經典片段無法找到，以女藝人郭惠妮來說，沒有任何一個節目畫面可供搜尋。不過作者更新速度頗快，一開始原先沈玉琳「紅咖哩」經典語錄沒被收錄，但有網友回報後立馬成功更新。
雖然該款機器人使用上簡單又方便，但最可惜的是「傳一次訊息只能傳送一張圖」，就算編號提供十個以上，無法一次輸入1至10，不能要求機器人一次性傳送全部，需一個個打上編號等待系統回傳，但整體來說即時性高，若突然想找尋康熙來了梗圖，是款非常不錯用的工具，推薦給各位康熙粉絲玩玩看！
資料來源：Dcard
