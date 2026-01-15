我是廣告 請繼續往下閱讀

土方新制上路 造價翻倍

▲鄉林集團董事長賴正鎰認為，國土署14日公布的4大措施無法解決土方之亂，預估房價每坪將漲3到5萬元。（圖／記者徐銘穗攝）

對照項目 原本（舊制） 2026/1/1實施後（新制） 影響層面 土方流向監管 紙本聯單 電子聯單＋全程GPS追蹤 合法車輛來不及安裝GPS、無法上路載運土方 土方處理費/M2 北部： 2,000~2,200

南部： 280~350 北部： 3,000~4,500

南部： 1,000~2,000 土方成本直逼混凝土，營建成本攀升 建商建築工地 未受土方影響 土方發包不出去、或地下室開挖一半後喊卡 工期延宕，資金壓力大增

籲給6個月「廢土處理緩衝期」

成本轉嫁 房價恐再漲

鄉林展望：2026審慎推案 鎖定都更與中國商機

（13:37 更新：新增影片）面對近期營建業爆發的嚴重廢土危機，鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（15）日重砲抨擊，直指國土署推動的土石方新制缺乏配套，引發「土方之亂」。他示警，新制導致合法土資場大塞車、處理費飆漲，一個標準建案光是挖地下室的成本，就可能從兩、三千萬元暴增至一億元，若政府不設法解決，這波營建成本大漲將直接轉嫁，預估房價每坪漲5萬元，最終還是由消費者買單。賴正鎰指出，政府實施「全流向管制」，要求砂石車加裝GPS並使用電子聯單，但終端處理量能嚴重不足，造成土方無處可去。他引用數據表示，這導致。「」他強調，這將對房市造成劇烈衝擊。「政府雖然提出開放港口收容等四措施，但緩不濟急。」賴正鎰說明，從開挖（A點）到分類（B點），再到最終處置（C點），目前的鏈條是斷裂的。他強烈建議政府應給予，讓業者有時間安裝GPS，並完善北中南的土方最終處理場。「。」賴正鎰無奈表示，過去三年建材上漲已讓營建成本翻倍，如今再加上土方危機，。在合理反映成本下，終端。「我們都不樂見因為處置不當造成房價上漲，消費者也不會同意。」他呼籲政府儘速協調，別讓行政卡關成為高房價的推手。除了關注土方議題，賴正鎰也發布集團展望。回顧去年，鄉林在台北中山、雲林及北投的三大案均創佳績。展望2026年，面對央行信用管制與國際局勢，鄉林將採「」的穩健策略。今年鄉林將聚焦雙北都更，。同時，看好大陸房市在寬鬆政策下回穩，將加速成都R4、R6地塊開發銷售，力拚兩岸雙引擎成長，並持續推動涵碧樓飯店品牌的國際布局。