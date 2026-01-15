（13:37 更新：新增影片）面對近期營建業爆發的嚴重廢土危機，鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（15）日重砲抨擊，直指國土署推動的土石方新制缺乏配套，引發「土方之亂」。他示警，新制導致合法土資場大塞車、處理費飆漲，一個標準建案光是挖地下室的成本，就可能從兩、三千萬元暴增至一億元，若政府不設法解決，這波營建成本大漲將直接轉嫁，預估房價每坪漲5萬元，最終還是由消費者買單。
土方新制上路 造價翻倍
賴正鎰指出，政府實施「全流向管制」，要求砂石車加裝GPS並使用電子聯單，但終端處理量能嚴重不足，造成土方無處可去。他引用數據表示，這導致北部廢土處理費漲了3至5倍，中南部更飆漲5至8倍。「昨天同業開會大家都炸鍋了，以前挖地下室兩三千萬，現在要變成一億！」他強調，這將對房市造成劇烈衝擊。
根據鄉林集團提供的數據對照表，2026年新制實施後，成本結構出現驚人變化：
籲給6個月「廢土處理緩衝期」
「政府雖然提出開放港口收容等四措施，但緩不濟急。」賴正鎰說明，從開挖（A點）到分類（B點），再到最終處置（C點），目前的鏈條是斷裂的。他強烈建議政府應給予至少六個月的廢土處理緩衝期，讓業者有時間安裝GPS，並完善北中南的土方最終處理場。「這問題積弊多年，想一下子解決是做不到的，至少要四到五年才能真正落實。」
成本轉嫁 房價恐再漲
賴正鎰無奈表示，過去三年建材上漲已讓營建成本翻倍，如今再加上土方危機，每坪造價估計將再增加2至3萬元。在合理反映成本下，終端房價每坪漲5萬元恐怕難以避免。「我們都不樂見因為處置不當造成房價上漲，消費者也不會同意。」他呼籲政府儘速協調，別讓行政卡關成為高房價的推手。
鄉林展望：2026審慎推案 鎖定都更與中國商機
除了關注土方議題，賴正鎰也發布集團展望。回顧去年，鄉林在台北中山、雲林及北投的三大案均創佳績。展望2026年，面對央行信用管制與國際局勢，鄉林將採「不購地、少推案、建照展期」的穩健策略。
今年鄉林將聚焦雙北都更，預計Q2、Q3分別推出台北萬華（總銷65億）與新北新莊（總銷52億）兩大案。同時，看好大陸房市在寬鬆政策下回穩，將加速成都R4、R6地塊開發銷售，力拚兩岸雙引擎成長，並持續推動涵碧樓飯店品牌的國際布局。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
|對照項目
|原本（舊制）
|2026/1/1實施後（新制）
|影響層面
|土方流向監管
|紙本聯單
|電子聯單＋全程GPS追蹤
|合法車輛來不及安裝GPS、無法上路載運土方
|土方處理費/M2
|北部： 2,000~2,200
南部： 280~350
|北部： 3,000~4,500
南部： 1,000~2,000
|土方成本直逼混凝土，營建成本攀升
|建商建築工地
|未受土方影響
|土方發包不出去、或地下室開挖一半後喊卡
|工期延宕，資金壓力大增
