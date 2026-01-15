我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟當家球星江坤宇，有望在WBC經典賽國際賽最高殿堂，展現世界級的游擊守備。（圖／記者陳柏翰攝 , 2026.1.15）

▲效力MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊3A的龍恩，2月28日即將與中華隊於日本會合。（圖／美聯社／達志影像）

中華隊備戰經典賽，今（15）日率先C組其他對手，於高雄展開第一階段集訓，共有31位球員報到，後續還有樂天桃猿牛棚大將陳冠宇歸隊。集訓名單一公布便掀起球迷熱議，其中內野方面，集結中職各隊最頂尖球星，被球迷認為是競爭最激烈的區域，由金手套6連霸的中信兄弟「億元男」江坤宇、與大聯盟守備好手鄭宗哲組成的中線二游守備，更讓球迷笑稱是「夢幻守備組」，此外也有人提到，後續還有3A重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）加入一壘，讓中華隊內野火力再提升一個檔次。中華隊稍早舉行開訓儀式，報到31人中有6人為內野手，其中包含「國防部長」張育成，樂天桃猿主力二壘手林子偉、中信兄弟江坤宇與味全龍張政禹，搭配效力MLB坦帕灣光芒3A的鄭宗哲，內野陣容每個位置都有水準以上的守備，打擊上則各有所長，堪稱中華隊史上最完整的內野防區。另外也有球迷提到，中華隊內野屆時還有效力芝加哥小熊的3A重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）加入一壘，另外還有老虎的台灣重砲李灝宇，二、三壘同樣具備長程火力，若想火力最大化，甚至可以排出一壘龍恩、二壘李灝宇、三壘張育成、游擊鄭宗哲的「大聯盟級」內野防區。除了內野之外，中華隊外野方面則由陳傑憲、陳晨威領軍，搭配新生代的宋晟睿、王博玄與邱智呈，林安可若入選，高機率從DH出發，且中外野還有望迎來在大聯盟具備頂級守備的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）坐鎮，戰力同樣不可小覷。目前消息稱，費爾柴德、龍恩即將在2月28日從美國飛往宮崎，與中華隊大部隊會合，屆時將有約1周時間，與原有陣容進行磨合。投手：張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）（後續回歸，樂天桃猿）、吳俊偉（中信兄弟）、鄭浩均（中信兄弟）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）、胡智爲（統一獅）、古林睿煬（NPB日本火腿）、孫易磊（NPB日本火腿）、張弘稜（MLB匹茲堡海盜）、王彥程（KBO韓華鷹）捕手：戴培峰（富邦悍將）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、林家正（無合約）內野手：張育成（富邦悍將）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、張政禹（味全龍）、鄭宗哲（MLB坦帕灣光芒）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）、陳傑憲（統一獅）、邱智呈（統一獅）、林安可（NPB西武獅）