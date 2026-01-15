我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部規劃將陸軍砲兵訓練指揮部從台南市永康區搬遷到關廟區，新建關廟營區已完工，今（15）日舉行啟用典禮。曾擔任台南市長的賴清德總統今日親自主持砲訓部落成啟用典禮，除了細數砲訓部搬遷過程，還稱讚砲訓部遷移後創造四大贏家，尤其永康舊址能為台南市創造200億收入。賴清德致詞時表示，第一個最大的贏家，就是永康區的發展，過去他第一次競選台南市長的時候，就在搜集各行政區的重要建設政見，還記得總統府康銀壽顧問，他住在永康，特別要求一定要把永康砲校遷到關廟作為重要政見，後來他發現這個要求，地方期待已久，主要是因為永康砲校，坐落在二王里，興建於1987年，隨著時間的進步，城市市區不斷地擴大，人口也越來越多，已經造成在砲訓方面交通出入的不便。永康砲校佔地93公頃，對永康的發展，也造成衝擊，交通也帶來重大的影響，所以地方非常希望永康砲校能夠遷移。賴清德說，最早提出遷移的縣長是陳唐山，但後來之所以沒有辦法執行是因為過去的縣府跟國防部所簽的合作計劃，都是由台南縣政府要先建關廟的砲校完畢之後，永康砲校才遷過來，也就是先建後拆、先建後搬遷。後來他當選台南市長之後，跟團隊研究一個新的做法，就是不改變過去台南縣政府跟國防部所簽的約定，就是先建後搬遷、先拆後建的計劃，他新增了一個就是分區、分期的做法。希望永康砲校能夠先提供土地給台南市政府，讓市府先做處分，先去銀行融資，這樣市政府就有錢推動新的關廟砲校的興建計劃。賴清德坦言，一開始砲校的校長反對、陸總部也反對，一直到他去拜訪當時的國防部高華柱部長，他才同意。他秉持一個理念，這個計劃既然是市長的重要政見，而且對地方發展會有貢獻，也無損於未來砲校的訓練工作，應該要支持。所以先請國防部把永康砲校先劃16公頃給我們，93公頃先劃16公頃給台南市政府先做處分，也因此在新劃定的16公頃裡面，除了去融資、處分以外，還新蓋了一個圖書館。這個圖書館還是開國際標，是一個國家級的圖書館，造福當地的鄉親。賴清德說，所以這個計劃是四贏的計劃，最大的贏家是永康區。現在砲校完全遷過來，其他土地未來會作為創意設計園區，這個創意設計園區會包括科技園區，也會包括生活資源園區，另外還會有一個15公頃多的公園。換句話說，永康是台南市人口最多的行政區，發展最快的行政區，擁有台南市最大的圖書館，也會擁有台南市最大的公園。這個公園會超過台南市百年的台南公園，未來台南市永康區是一個非常棒的行政區。第二大贏家是國防部，國防部目前新的營區，大家走進來看了之後應該會有截然不同的感受，相較於原來永康砲校進步非常多，不管是行政區、教學區、訓練區，還有官兵的宿舍區，都非常地好。所以可以提供日益要求的戰訓需求，讓國軍實力可以更加地提升，特別是軍購新的武器陸續到位，我剛剛特別看到海馬士，也看到中科院自己研發製作的陸劍二飛彈，未來我們關廟砲校一定可以兼顧起提升我國戰力的目標。賴清德還提到，第三大贏家是關廟區，因為關廟迎來一個關廟的砲校，出入人員會多，有人員就有消費、就有生意，對關廟未來發展也一定可以帶來幫助。第四大贏家，要恭喜黃偉哲市長，是整個台南市。光永康砲校，除了做公共建設以外，土地處分可以為台南市的財政增加至少一兩百億元的收入，這對台南市的財政來說有很大的幫助，所以後續市政建設，有這一筆錢之後會更有餘裕推動地方建設。