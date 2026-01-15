我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，藍白發動彈劾總統賴清德。立法院全院委員會今（15）日舉行第二場公聽會，藍白立委發言時仍批，賴清德放任卓榮泰，應該要為憲政僵局負責，所以才要彈劾。綠委則反嗆，是因為立法院先違反職權，卻反過來要透過彈劾制度，羞辱總統。率先發言的民眾黨立委陳昭姿指出，台灣正面臨由現任總統主導的憲政危機。她強調，《憲法》是國家與人民的契約，總統身為國家元首，應遵守最高強度的《憲法》義務。然而，當總統所屬政黨成為國會少數時，卻選擇對抗而非溝通，創下國家憲政史上惡例。她批評賴清德默許卓榮泰以不副署方式，處理立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，踐踏民主法制，削弱國會立法權，甚至干預司法權，企圖壟斷憲政裁判權。陳昭姿強調，是否違憲應由憲法法庭判斷，行政部門無權自行決定。陳昭姿並呼籲立法院履行守護人民權利的責任，對賴政府表達嚴正抗議，喚醒總統遵守《憲法》。她指出，副署制度本為行政院制衡總統的工具，而非否決國會法律的手段。若接受總統任意決定法律執行，台灣將由法治國轉為人治國。她警告，民主可能逐步被侵蝕，歷史教訓提醒人民，權力不可凌駕《憲法》與人民。民眾黨對彈劾案的行動，是《憲法》賦予立法機關的最後防線，也是對總統的憲政警示。民進黨立委沈發惠指出，立法院此次召開公聽會，主要是針對彈劾總統案及《憲法》相關法理進行討論，但部分彈劾理由缺乏事實依據，例如指控總統指揮行政院長編列預算、造謠抹黑或放任台積電赴美投資，皆與彈劾總統的核心職責無關，且應由行政院長負責的事項不應牽連總統。沈發惠強調，彈劾案關鍵在於行政院長以「不副署」處理立法院三讀通過的《財劃法》，這是行政院長的權限，總統並無違憲。他指出，《中華民國憲法》設計本有行政、立法、司法三權制衡，副署權原本是行政院制衡總統的機制，但隨歷次修憲及行政院長任命權的變化，行政院長已不再具制衡總統之實。沈發惠強調，憲政爭議應由憲法法庭做最終判定，而非由政黨或個人任意解釋，任何憲法爭議都應循正式程序解決。民進黨立委吳思瑤指出，立法院此次彈劾總統案是台灣史上第一次，應負責任地留下正確歷史，而非錯誤記錄。她認為，彈劾案中真正出問題的是部分立委濫用權力，並非總統違憲亂政。吳思瑤批評，有不實彈劾連署網站和認知作戰干擾，企圖操弄民意，且紅藍白口徑一致呼籲彈劾，對國內外造成影響。然而，民調顯示多數民眾支持國會先審預算、顧民生，而非大搞彈劾。她強調，彈劾總統缺乏法律與席次基礎，行政院長依法行使職權也不構成彈劾理由，立法院不應藉此羞辱總統或違憲操作。吳思瑤呼籲，若要邀請總統列席國情報告，必須合憲合規，避免破壞憲政秩序，並警告國會不要讓違法或偏離憲法的行為成為慣例。國民黨立委王鴻薇說，立法院此次彈劾總統案具有歷史意義，是中華民國首次由立法院提出的總統彈劾案。她指出，彈劾難度極高，但當總統濫用權力、行政獨裁成為事實時，立法院有責任採取行動。王鴻薇批評，賴清德總統在去年大罷免過程中完全掌控局勢，無視人民意志，並在行政院不副署下，拒絕執行立法院三讀通過的法律，包括軍人加薪與退休警消待遇等。她強調，行政權與司法權皆遭總統掌控，形成獨裁現象，且憲法法庭因憲訴法限制而無法正常運作，導致司法裁決失效。王鴻薇警告，如果縱容或沉默，台灣可能重蹈委內瑞拉獨裁覆轍，因此立法院彈劾是捍衛憲政、制衡行政與司法權的必要行動。