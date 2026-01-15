肯德基原味蛋撻熱賣28年，但官方今（15）日發布聲明，表示原味蛋撻即將正式走入歷史，現有存貨將於全台門市售完截止，讓一票愛好者無法接受，也猜測未來規劃可能只是換包裝、材料或口味。雖然相關資訊要等到明日官方才會公布，但不少人已經對此次行銷手法不買單，認為「為什麼這種爛梗可以一直玩」，亦有人提到連鎖披薩品牌「必勝客」過去也有相同以反差製造話題，當時同樣被網友們罵爆讓人反感。
肯德基蛋撻宣布走入歷史！官方首發聲：全台門市售完截止
肯德基昨日在臉書粉專發文，貼出一張用白色盒子包裝的蛋撻照片，上頭還用斗大的字體寫道「原味蛋撻…登出了？」小編還在留言區強調「現有原味蛋撻想吃真的要快」，引發外界猜測是否要停賣。稍早官方首度發出聲明，表示經典原味蛋撻將走入歷史，現有蛋撻將於全台門市售完截止，明（16）日將透過線上說明會公布相關資訊。
肯德基行銷手法大翻車！眾給負評：梗要玩幾次
肯德基蛋撻疑停賣傳出後，讓眾多愛好者無法接受，瞬間湧入官方臉書留言，「沒有蛋撻，就不是肯德基了」、「沒有原味，真的不會考慮買了」、「沒有蛋撻的肯德基，就像是肯德基爺爺沒有鬍子了，那種悲傷你們能體會嗎」。
但部分網友認為只是行銷手法，猜測未來可能僅是會更換包裝、口味或有新活動等，但更多人對於本次肯德基行銷手法不買單，怒轟「為什麼這種爛梗可以一直玩」、「討厭這種行銷手法，有種就都不要賣蛋撻」、「如果不是真的停售，會覺得行銷手法真的超級爛」、「爛梗已用到翻白眼了，就是改款而已，必勝客的章魚燒披薩已經演給你看了」。
不只肯德基翻車！必勝客早有先例：連兩次玩梗被罵翻
事實上，類似手法在同樣屬於富利餐飲股份有限公司的「必勝客」也出現過！台灣必勝客在去年10月底罕見貼出「人事異動公告」，透露將開除2位年資超過二十年的同仁之職務，吸引萬人關心，猜測經典口味恐怕就此消失。後來官方解答，只是將「韓式泡菜豬五花披薩」升級成厚切嫩烤豬五花、「經典海鮮四重奏披薩」則升級為鮮美帆立貝。
必勝客在今年再度以反差、玩梗、嚇人反轉等操作製造話題，無預警在臉書貼出一段15秒短片，影片中出現門市招牌被拆除的畫面，甚至寫下「感謝一路的支持與陪伴」、「1986-2025珍重再見」等字句，讓一票人認為必勝客將退出台灣市場。而官方隔了半天解答真相，竟只是宣傳門市招牌換新，以及5款招牌披薩上市，行銷手法讓網友感到不滿，留言砲轟「讓人反感！」
本次肯德基再度使用同一招，加上行銷對象堪稱是鎮店之寶的原味蛋撻，網路討論度比過往還大，但負面聲量也隨之來襲，認為任何涉及告別的資訊，對於消費者來說都不是單純的創意。但究竟原味蛋撻未來計畫如何，還是得待明日官方公布。
資料來源：肯德基臉書、必勝客臉書
