▲范冰冰在《地母》飾演馬來西亞農婦，從造型到語言幾乎都和過去大不相同，成功拿下金馬影后榮銜，卻無緣再戰香港電影金像獎。（圖／海鵬提供）

▲章子怡在《醬園弄·懸案》扮演殺夫婦女，被視為香港電影金像獎影后的得獎熱門人選。（圖／摘自 IMDb）

▲章子怡（如圖）在《上陽賦》的角色和造型曾被范冰冰暗酸，當時推出也有人認為她缺乏少女感。（圖／摘自微博）

▲范冰冰（如圖）演《武媚娘傳奇》時，曾被網友批評「人紅演技差」，被發現章子怡曾按讚，使兩人不和的傳聞更甚。（圖／摘自微博）

香港電影金像獎展開首輪投票，范冰冰《地母》、黃秋生《不赦之罪》與《今天應該很高興》、游學修《送院途中》等4部已上映、原本被視為具備參賽資格的電影，突然在票選名單中直接消失，等於資格取消。范冰冰勇奪金馬影后後再下一城拿下香港電影金像獎最佳女主角的期望變成泡影，過去與她多年傳不和的《醬園弄・懸案》章子怡因此撿到大便宜。《地母》讓范冰冰在捲入「陰陽合同」風波而被中國演藝圈封殺多年後，再次奪得受到重視的獎項，意義非凡。片子去年底就已經在香港放映超過5場優先場，當時被視為「取得角逐金像獎資格」，讓曾經多年傳不和的范冰冰與章子怡會不會在金像獎的影后大戰上同場廝殺，成了關注焦點，不料《地母》提前出局，只剩章子怡有機會參賽。范冰冰過去只曾以《十月圍城》入圍過一次香港電影金像獎最佳女配角，章子怡則曾以《2046》、《一代宗師》兩度封后，在《醬園弄・懸案》中她扮演抗戰末期、在上海犯下殺夫案的平凡女性，片子因為上映時拆成上下兩部曲，上集被認為只是大型預告片、評價不如預期，可是她的表現仍有好評。倘若范冰冰以超級突破演出的《地母》參加角逐，極有機會踩下章子怡登上影后寶座，可惜主辦單位突然將包含這部片在內的4部電影取消參賽資格。根據香港媒體報導，去年10月金像獎內部會議中流傳的上映電影參考名單，仍可見《不赦之罪》與《送院途中》列在上面，相關會議紀錄也沒有提到將刪除或取消資格，卻在首輪投票啟動前移除，外界都感詫異。也有影人私下透露，香港電影金像獎近年在運作與資金上承受不小壓力，典禮主要依賴政府資源支持，懷疑可能政治力介入。范冰冰是敏感人物，黃秋生亦然，兩人的影片只有變成犧牲品。不過黃秋生對此表示：「不關我的事，我現在藝術家、不是藝人，想怎樣就怎樣吧。也許以後想看我的戲，要去外國看。」過往范冰冰和章子怡合作過喜劇片《非常完美》，提到老被傳不和，范冰冰稱自己是章子怡的閨密，而且還被她介紹過外國男友，卻沒想到章子怡否認，兩人變得更尷尬。後來范冰冰在訪問中坦言如果現在還要她在古裝劇、偶像劇裡去演少女，身穿綾羅綢緞、背上還插著翅膀，就不太合適，不但自己覺得尷尬，觀眾也覺得尷尬，遭懷疑是暗酸章子怡在《上陽賦》的扮相與角色。而章子怡也曾被發現，在范冰冰主演《武媚娘傳奇》造成一股旋風後，被網友批評劇中的演出「人紅演技差」，她竟然在該篇文章按讚，儘管很快就收回，還是引發熱烈討論，也讓兩人之間的對立變得更為觀眾熟知。