台塑四寶近日發表2026年營運展望，預期今年營運環境可望較2025年改善。消息激勵台塑四寶全面點火，南亞今（15）日早盤一路走高，午盤亮燈漲停鎖死，而收盤台化漲逾6%、台塑化、台塑也強漲。南亞今日開高走高，午盤直衝漲停，鎖死在69.7元，成交爆出22.11萬張大量，午盤還有超過4萬張排隊等買。台化開盤也一路走高，午盤最高點來到34.1元，漲出一根紅K，收盤漲幅逾7%；台塑化也漲逾4%；台塑則漲逾3%，成交也出現4.6萬張大量，氣勢強強滾。台塑四寶近期公布2025年度自結合併損益，其中，南亞表示，中高階電子材料出貨量與售價同步提升，加上原料供應偏緊及銅價維持高檔，看好2026年營運動能；南亞去年第4季單季稅後純益49.1億元，創下近14季以來新高，每股稅後純益（EPS）達0.62元，季增達50.9%。南亞指出，電子材料產品因AI需求強勁、銅價持續上漲，營收顯著增加；而聚酯及塑膠加工產品也因電子周邊用途及年底趕工潮，業績略增，使公司整體營收比上季小幅成長。針對去年全年表現，南亞說明，2025年EPS 0.57元，比2024年增加0.15元，年增35%，主要是來自於AI浪潮的持續推進，相關材料供不應求，使公司的電子材料、子公司南亞電路板、轉投資的南亞科（2408）獲利皆顯著提升。台化也持續強化材料研發與循環經濟布局，其開發的輕量化阻燃聚碳酸酯（PC）複合材料，主要應用於AI伺服器電池備援系統（BBU），目標搶占全球市場30%。