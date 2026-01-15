我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊集訓於今(15)日正式啟動，韓國主流媒體《朝鮮日報》近日撰文分析，直指中華隊本屆陣容徵召混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），以及旅外潛力，陣容戰力大幅升級，更特別點名陣中擁有林昱珉、陳傑憲讓韓國隊頭痛不已的「韓國殺手」，呼籲教練團必須高度警戒。韓媒在報導中指出，不同於上屆主要以本土職棒與旅日球員為主，本屆中華隊最大的變數在於徵召了台裔美籍的強力外援。文中特別提及新賽季將效力守護者外野手費爾柴德，以及去年在小熊3A表現亮眼的一壘重砲龍恩，兩位具備美職體系經驗的好手加入，預計將顯著提升中華隊的長打火力與守備強度。除了新面孔，韓媒對於「老冤家」更是記憶猶新。報導特別點名了中華隊隊長陳傑憲與王牌左投林昱珉，視兩人為必須嚴加看管的「韓國殺手」。文中回顧，陳傑憲在2024年世界12強賽對陣韓國時表現大爆發，是中華能以6：3擊敗韓國的關鍵人物；而效力響尾蛇體系的林昱珉，無論是在杭州亞運還是12強賽，都曾對韓國隊展現強大的壓制力。對於由柳志炫領軍的韓國隊而言，這兩人無疑是心理層面上最大的障礙。韓媒坦言，12強賽的落敗導致韓國隊最終止步首輪，這次絕不能重蹈覆轍。報導分析，本屆中華隊由帶領台灣拿下12強世界冠軍的總教練曾豪駒掌兵符，整合古林睿煬、林安可等旅日球星，以及「國防部長」張育成、陳傑憲、陳晨威等本土好手，企圖打造史上最強陣容。目前中華隊已於今日進駐高雄國訓中心展開第一階段集訓；而韓國隊則選擇前往氣候溫暖的塞班島進行備戰。雙方預計將於3月8日在東京巨蛋進行WBC小組賽C組的關鍵戰役，這場比賽很可能直接決定誰能晉級下一輪，勢必將是本屆賽會最受矚目的「宿命對決」。▲中華隊今展開經典賽集訓，內野戰力被譽為史上最強。圖為有意披上台灣戰袍的小熊隊3A混血強打龍仔」龍恩（Jonathon Long）。（圖／美聯社／達志影像）