▲「喜樂時代影城桃園環球A19店」宣布自1月4日起正式停止營業。（圖／記者鍾怡婷攝）

電影院接連熄燈，影城產業震盪不斷！繼新莊宏匯美麗新影城停業後，桃園環球A19店喜樂時代影城也在1月5日正式歇業，加上台北市老字號戲院「新民生戲院」也將於月底告別影迷，短時間內多家影城退場引發討論。環球購物中心表示，，近兩年A19電影院業績下滑1至2成，導客能力明顯下降，經雙方溝通後和平結束，未來該區域將會改裝為無印良品、親子複合店。又有電影院熄燈！繼新莊宏匯美麗新影城於12月22日拋出停業震撼彈後，位於桃園機場捷運A19站的「喜樂時代影城桃園環球A19店」也自1月4日起正式停止營業；此外，坐落仁愛圓環、陪伴影迷多年的「新民生戲院」亦預計在1月底走入歷史，短時間內接連三家影城關門，引發影迷不捨。對此，環球購物中心表示，已與喜樂時代影城充分溝通並「和平分手」。結束營業的主因，除了近年串流影音平台崛起分食觀影族群外，好萊塢罷工風波也影響片源供給，導致影城近兩年業績下滑約1至2成，導客能力明顯下降，過去搶票的盛況已經不在，年輕人對於電影院消費的需求降低。未來該區域將進行重新規劃，預計改裝引進無印良品及親子複合型店鋪，改裝並活化商場機能。不過業者也進一步透露，中和環球的威秀影城雖同樣面臨整體影城環境衝擊，但因中和環球本身客流量大、商場聚客力強，宏匯美麗新影城自12月22日停業後，與百貨商場糾紛不斷，影城方控訴遭宏匯公司以斷水斷電之手法，逼迫重複繳交水電費用，致被迫停止營業。對此，宏匯廣場昨（14）日發出最新聲明表示，依雙方合約第六條第二項規定，承租方（美麗新影城）需支付經營或使用租賃物所產生的各項費用，包括水電及營運相關費用。影城自開幕以來皆按月繳納，但自2025年6月起，未提出異議卻無故停止繳納，已明顯違約。宏匯廣場指出，因影城持續未履行合約義務，公司於2025年12月8日起停止水電供應，期間仍持續尋求溝通，希望影城履行義務以保障觀影民眾權益。但美麗新影城始終消極應對，並於12月22日未事先通知宏匯，即透過社群平台片面宣布「暫停營業」並終止合約，令宏匯廣場深感遺憾。