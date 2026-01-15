我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動部部長李洋今日來到高雄左營國訓中心，與中華隊球員相見歡，也送上20萬加菜金。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.1.15）

中華隊備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，今（15）日於高雄左營國訓中心展開集訓，運動部部長李洋、中職聯盟會長蔡其昌與棒協代表都來參加開訓儀式，並附上加菜金問候，李洋更早時候更提早親臨休息室與中華隊球員相見歡，與「台灣隊長」陳傑憲有諸多互動，陳傑憲透露，兩人過去就有不少交流，李洋稍早一見面，第一句話就跟他說，「如果這裡有需要幫忙、改善的地方，都可以即時跟我說。」，讓陳傑憲相當感動。中華隊今日31人報到，上午為開訓儀式，下午正式開練，開訓儀式上陳傑憲、曾豪駒受領90萬加菜金，其中中職聯盟50萬，運動部、棒協各有20萬。陳傑憲透露，與運動部部長李洋之前在許多場合都有碰過面，「之前也有見過面，有聊過幾次，李洋部長是台灣之光，又是首位運動選手當上部長，我很感謝他為運動員站出來。」稍早兩人見面，李洋開頭就說，「如果這裡有需要幫忙、改善的地方，都可以即時跟我說。」陳傑憲表示，很感謝李洋有這樣的心，讓中華隊可以在這麼舒適的環境下訓練，「他也是運動員出身，他一定也懂，選手都很珍惜可以在這樣完善的空間下訓練，面臨大賽之前，有這樣完善設施，才可以更專心投入備戰，很感謝他對運動員的幫忙。」