台美關稅貿易協定即將定案，外媒披露美方以15%關稅為籌碼，換取台積電擴大赴美設廠，而美國14日也公布半導體232調查結果，對先進運算晶片課徵25%關稅。前駐歐盟代表李淳表示，232條款是台灣的關鍵戰場，影響70%的出口商品，若依照總統府、行政院及經貿辦的說法，台灣應該有爭取到所有夥伴裡最好的待遇。國策研究院今（15）日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，國策研究院院長田弘茂、副院長郭育仁、執行長王宏仁出席，中央研究院歐美所研究員林正義、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳、亞太和平研究基金會執行長董立文、前美國國防部官員胡振東、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平與談。李淳表示，美國最高法院近期將針對對等關稅是否違憲進行裁決，但這僅影響台灣約30%的傳產出口。相比之下，針對半導體、設備等高科技產品的「232條款」才是重中之重，若未能爭取到豁免，相關產品恐面臨25%的高額關稅，台灣是不是在過去半年，藉由對等關稅談判，也與美國同步進行232條款的談判，談判結果可能會在接下來幾天陸續有消息出來，對台灣的影響可能更直接，「若按照總統府、行政院、經貿辦的說法，台灣應該有爭取到所有夥伴裡最好的待遇，所以就拭目以待。」李淳指出，台灣對美談判同時有好幾個項目在進行，第一個就是對等關稅，可不可以從20%調降到15%；另一個就是涉及出口美國7成高科技產品的232條款，可不可以爭取到全世界最優惠的條件，最好是有投資就可豁免、不被課關稅。「這兩項是同步進行，性質相互牽動，但是性質並不相同，這就是台灣會比其他國家更複雜一點的原因，我們的出口結構跟其他國家不大一樣。」對於美中關係，李淳認為，現在的科技戰是「20年長期戰」的起點，無論誰入主白宮，美國對中國的「戰略性脫鉤」方針已成定局。未來美中將呈現「施壓—退讓—再施壓」的循環，核心戰略科技（如 AI、先進製程）將加速脫鉤，而台灣必須在混亂中找到新的律動與規則，才能在多變的經貿環境中立足。李淳也提醒，台灣不應過度沉溺於台積電的亮眼表現，股價有漲有跌是定律，政府與國人不應將眼光僅鎖定在單一企業。面對 2026 年及未來的挑戰，台灣高科技以外的產業如何帶動同步成長，並在美中「大院高牆」的經貿新常態中找到生存之道，將是台灣國力能否持續延伸的關鍵，「與其抱怨美國政策多變，不如好好的面對現在的美國」，台灣應掌握美國追求「經濟安全」與「再工業化」的趨勢，找到雙邊互利的平衡點，這才是維護台灣安全與經濟利益的最佳對策。