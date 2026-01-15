我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026台南市長黨內初選結果今（15）日上午揭曉，立委陳亭妃在與林俊憲的競逐中脫穎而出，順利取得出線資格。結果公布後，陳亭妃第一時間受訪，不僅表達對支持者的感謝，也特別提到在關鍵時刻多次站在她身旁的民進黨立委王世堅，直言這份情誼讓她再次感受到政治的溫度。陳亭妃指出，整個初選過程中，王世堅三度在重要時刻公開力挺，無論是鐵馬行程、記者會或民調關鍵階段，都給了她極大的鼓勵與支持。她形容，這樣的陪伴不只是選戰助力，更是一股支撐她繼續前進的重要力量。在記者起鬨下，陳亭妃當場致電王世堅親自道謝，電話中她多次表達感激之意，並稱讚王世堅：「你的人氣超旺！」王則一如既往謙遜回應：「沒有啦，這是妳的功勞！一開始我就說，妳一定會通過考驗，取得勝利。」兩人在通話中互動輕鬆，陳亭妃也笑稱回到立法院要再正式道謝，並表示期待王世堅的春聯，向對方喊話再度南下與支持者互動，王世堅也爽快答應，氣氛溫馨。此外，陳亭妃辦公室也證實，初選結果出爐後，她已第一時間致電競爭對手林俊憲表達關心與致意。