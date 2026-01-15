我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中資聯營企業承建的審計大樓造成多人喪命，如今又傳出其他項目發生重大交通事故。（圖／路透／達志影像）

被視為「一帶一路」旗艦工程的中泰高速鐵路，再次因重大工安事故站上輿論風口浪尖。施工現場起重機突然掉落，當場砸中一列由曼谷開往烏汶府的客運列車，列車翻覆出軌並起火，造成至少32人死亡、64人受傷、3人失蹤，現場宛如災難電影。綜合泰國與國際媒體報導，事故發生時，起重機正在高架路段進行吊掛作業，卻在列車通過瞬間失衡墜落，重擊車廂，導致多節車廂脫軌翻覆。救援人員趕抵後，在高溫與濃煙中搶救受困乘客，死傷數字持續攀升，震撼泰國社會。更引發爭議的是，釀禍承包商為「義泰發展公共公司」（Italian-Thai Development，ITD）與中鐵十局泰國分公司（CREC）組成的聯營企業ITD-CREC。該公司背景並不陌生，去年3月緬甸發生規模7.7強震時，曼谷市內唯一倒塌、造成95人罹難的審計署30層大樓，正是由該聯營企業承建。泰國檢調單位事後認定，審計署大樓案涉及設計與施工缺陷，並懷疑使用品質不符標準的建材，已對ITD相關代表與技術人員等10多人提起訴訟，ITD-CREC所屬的中方高級主管也一度遭到拘捕。該案至今仍是泰國近年最嚴重的工安與建築醜聞之一。事實上，中泰高速鐵路並非首次發生致命事故。2024年8月，同樣位於呵叻府的高鐵施工現場曾發生隧道坍塌意外，造成3名工人喪命。若將此次列車事故一併計算，ITD-CREC相關工程已涉及至少3起重大事故，奪走超過120條人命。面對接連不斷的悲劇，泰國總理阿努廷已公開表態將徹查事故責任，並要求全面檢討大型基礎建設的施工安全與監管機制。這起血的教訓，是否能換來制度上的真正改革，也成為泰國社會與國際社會關注的關鍵焦點。