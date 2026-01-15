我是廣告 請繼續往下閱讀

美國為嚇阻共軍犯台，在2020年宣布出售M142海馬斯多管火箭系統給台灣，被視為嚇阻共軍登陸集結的致命武器。

部署在台灣中部戰術位置，模擬打擊台灣海峽進逼的敵軍。

▲陸軍砲校湯山營區啟用，展出陸射劍二飛彈。（圖／翻攝畫面）

▲陸軍「神弓操演」陸射劍二飛彈實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.13）

立院外交及國防委員會下週一（19日）將邀請國防部就1.25兆軍購特別預算做特別報告，民眾黨雖不支持行政院提出的軍購特別預算條例，但也將提出黨團版本。在1.25兆軍購特別預算中，其中有3500億用於對美軍購，包括將花費40.5億美金買82套「海馬士」多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS），連同陸軍已採購的29套，國軍海馬士多管火箭系統將高達111套，僅次於美國400套，數量位居世界第二多。賴清德總統今（15）日出席陸軍砲校湯山營區啟用典禮，軍方於營區中展出馬士多管火箭系統、陸射劍二防空飛彈系統供賴清德校閱。賴清德指出，國防部目前新的營區，相較於原來永康砲校進步非常多，不管是行政區、教學區、訓練區，還有官兵的宿舍區，都非常地好，可以提供日益要求的戰訓需求，讓國軍實力可以更加地提升，特別是軍購新的武器陸續到位，他看到海馬士，也看到中科院自己研發製作的陸劍二飛彈，未來關廟砲校一定可以兼顧起提升我國戰力的目標。海馬士多管火箭系統分爲多管火箭系統與底盤，前者由美國洛克希德馬丁公司製造、後者由英國航太（BAe）生產，曾參與伊拉克內戰、阿富汗戰爭、敘利亞內戰、烏克蘭戰爭，因在烏克蘭頻運用這款軍備對抗俄羅斯入侵，讓它的知名度大開。而陸軍原計劃採購11套海馬斯多管火箭系統，但因購買的40輛M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲面臨美方已無現貨可交，因此改再增購18套海馬斯。截至2023年簽約採購總數達到29套，2024年已經交付11套。另外，射程可達300公里、具導向功能的64枚陸軍戰術飛彈，最後增購至84枚。陸軍五八砲指部在2025年7月4日舉行海馬斯多管火箭飛彈連成軍典禮，成軍第四天就立即參加漢光41號演習，國軍曾在1980年代採購45套美製檞樹飛彈作為野戰防空武器，供陸軍與海軍陸戰隊使用，隨著檞樹飛彈老舊，又向美採購復仇者防空飛彈系統汰換檞樹飛彈，海軍陸戰隊已於2023年退役、陸軍2025年全數退役由陸射天劍二型飛彈主要用於取代檞樹飛彈，作為陸軍野戰防空系統。射程2到15公里、射高7公里，雷達車在周邊制高點搜索目標後，會將資訊回傳指揮管制車，經過上級賦予攻擊目標後，射擊班長依指令攻擊目標。陸射天劍二型飛彈發射有2種模式，一種是遠離發射車，在時間餘裕下，透過遙控器發射在遠端射擊，以提高戰場存活率，防止遭到敵人偵蒐攻擊；另一種是時間緊迫，人員直接在車上操作發射，發射後迅速脫離。