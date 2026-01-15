我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市國立海洋科技博物館前館長陳素芬2024年遭爆管理不當、涉職場霸凌、並違法進用她的大姑廖敏惠，去年底監察院通過陳素芬的彈劾案，並移送懲戒法院。基隆地檢署近日追查陳素芬涉犯圖利罪，昨日兵分3路搜索陳素芬等人的住處，並約談證人，檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，今（15）日凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見。先前曾開記者會爆料職場霸凌的桃園市議員凌濤表示，陳素芬遭聲押重重打臉教育部長鄭英耀的怠惰與包庇。教育部2024年12月3日公布調查結果，確認陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。為了追查國立海科館前館長陳素芬、大姑廖敏惠等人涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪，基隆地檢署檢察官指揮法務部廉政署昨日兵分3路，針對陳素芬、廖敏惠及證人的住處發動搜索，並將陳、廖兩人帶回說明案情，另外也約談8名證人。檢察官認為，廖敏惠是陳素芬的大姑，具有三親等內姻親之關係，在任職海科館長期間，於2021年9月違法進用廖敏惠擔任海科館臨時人員。檢察官在經過複訊後，認為陳素芬與廖敏惠涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，15日凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見。凌濤表示，前年底，國民黨多次召開記者會揭露陳素芬不僅職場霸凌、讓員工痛苦到寫遺書，更涉嫌濫權、把標案跟職位當成「家族企業」在經營。然而，鄭英耀卻選擇怠惰、包庇，甚至只給他一個調職記過的處分想「船過水無痕」。今天，檢調正式對陳素芬及她的大姑聲押禁見，可說更是對當初裝睡的教育部最響亮的耳光，如果不是檢調出手，陳素芬是不是還要繼續消遙法外？ 鄭英耀的失職與怠慢，讓教育部淪為「教育布」，難辭其咎！凌濤指出，更諷刺的是，民進黨與正國會人馬當初為了政治算計，傾全黨之力要罷免基隆市長謝國樑。林右昌及其人馬蠢蠢欲動，自以為能在基隆捲土重來，沒想到機關算盡，結果自己最親信的愛將陳素芬，最終被聲押禁見，正國會自己成為最大輸家。這次聲押再次印證，他們當初的每一項指控都有憑有據。面對民進黨政府這種官官相護、派系利益大於人民福祉的惡行，他們絕對不會退縮。鄭英耀應為其怠忽職守自請處分，行政院更應全面清查，還有多少像陳素芬這樣的「綠友友」，寄生在國家資源中？