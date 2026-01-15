我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長黨內初選民調結果正式揭曉，立委陳亭妃脫穎而出，確定代表綠營出征年底市長選戰，將正面迎戰國民黨立委謝龍介。消息曝光後，前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中也即時發聲祝賀，並曬出與父親陳水扁及陳亭妃的合照，表達高度支持與感謝之意。台南市長初選期間競爭激烈，陳水扁多次公開表態力挺陳亭妃，不僅親自站台，也在結果出爐前夕強調「唯一支持陳亭妃」，為她全力催票。如今民調結果底定，陳亭妃順利取得提名，正式踏上市長選戰舞台。陳致中稍早也在臉書發文表示，陳亭妃一路走來歷經重重考驗，能夠順利通過初選實屬不易，並特別感謝她長期以來對父親的關心照顧，以及對自己在政治路上的提攜與支持。他也感性寫下「關關難過，關關過」，期盼台南能迎來歷史性的一刻。隨著陳亭妃將正式披上綠袍，台南市長選戰格局也逐漸成形，陳致中同時喊話，衷心期盼台南能誕生首位女性市長，並為陳亭妃送上祝福，最後更以「台灣隊加油」作結，展現對選戰的期待與信心。