台北君悅酒店公告，明（16）日起推出「新春快閃購券優惠」活動，包含餐券、住宿券都有特惠價，其中人氣Buffet餐廳「凱菲屋」最低73折，「彩日本料理」最低74折，在台北君悅酒店官網，以及凱菲屋旁櫃台同步開賣。

🟡台北君悅酒店購券優惠活動一覽：

📍凱菲屋：
平日午/晚餐單人6張券：1萬128元（原價1萬1748元，86折）
平假日適用午/晚餐單人6張券：1萬1760元（原價1萬3728元，86折）
平日下午茶單人4張套券：3800元（原價5192元，73折），平假日下午茶自助餐單人4張套券：4800元（原價6512元，74折）

📍彩日本料理：
平日午/晚餐單人4張：5152元（原價6952元，74折）
平假日午間或晚間單人4張套券：5872元（原價7832元，75折）

▲台北君悅的彩日本料理必嚐菜，包含新鮮生魚片、壽司，與季節烤魚與炙燒海鮮。（圖／台北君悅酒店提供）
▲台北君悅的彩日本料理以及凱菲屋，都將有優惠券。（圖／台北君悅提供 www.hyatt.com/grand-hyatt/）

📍茶苑：
週四至日蔬食饗宴單人8張9696元（原價1萬1264元，86折）

日期：2026年1月16日~2月16日

販售處台北君悅酒店官網及凱菲屋旁櫃台

現場優惠：民眾現場購券另享加碼好禮回饋，每日上午11點至晚間6點期間，單筆發票滿2萬元即贈台北君悅精美餅乾禮盒3入組（價值980元）。

台北凱撒大飯店人氣自助餐廳「Checkers」推出寶島美食季

另外。台北凱撒大飯店人氣自助餐廳Checkers宣布，2026年回歸最熟悉的台灣味，帶來全新主題「寶島美食季」。菜色網羅各鄉鎮城市代表性風味，其中，「老奶奶宜蘭西魯肉」以大白菜、豬肉和香菇慢燴而成，湯頭溫潤。還有同樣來自宜蘭的「蘭陽金棗雞」和「蘭陽卜肉」，分別用微酸金棗平衡雞肉油脂和酥炸工法鎖住肉汁，展現當地農產與樸實風味。

餐檯上更匯集了從日常家常菜到節慶與廟會常見的經典佳餚，例如：延續傳統風味的「古早味金瓜炒米粉」以及「懷舊花生滷豬腳」、「滋補麻油豬肚鮮菇」、「牙齒肉圓」，還有「飄香紅燒牛臉頰」、「剁椒粉絲蒸鮮魚」、「避風塘鮮蟹」與「烤鴨」等菜色，移籍人氣小吃「台南擔仔麵」與「現沖牛肉湯」等。

▲台北凱撒大飯店人氣自助餐廳「Checkers」，宣告推出寶島美食季。（圖／台北凱撒大飯店提供taipei.caesarpark.com.tw）
▲台北凱撒大飯店人氣自助餐廳「Checkers」，宣告推出寶島美食季。（圖／台北凱撒大飯店提供taipei.caesarpark.com.tw）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
