台灣女子高球運動迎來歷史性突破！台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）於14日共同宣布，「2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽」正式列入日巡正巡賽程。這不僅是日巡賽睽違48年再度回歸台灣，更是JLPGA相隔46年後首度重啟海外分站，成為2026年度日巡賽唯一的海外賽事，獎金高達200萬美元（約合新台幣6400萬元）進一步提高TLPGA巡迴賽的賽事強度與國際知名度，同時也讓台灣的球迷能夠欣賞到一場高水準的高球競賽。。本屆賽事規格全面升級，在鴻海科技集團持續深耕與日本SoftBank Corp.（軟銀公司）的強力支持下，總獎金加碼至200萬美元（約6400萬新台幣）。此規模不僅創下台灣女子高球賽事新猷，更成為2026年JLPGA全年度獎金規模次高的重量級賽事，確立了其作為「亞洲旗艦級」賽事的地位。TLPGA理事長黃璧洵表示，此次合作不僅提高賽事強度與國際知名度，更能讓台灣球迷近距離欣賞世界級高球競技。JLPGA副會長松尾貴子亦親自抵台，肯定TLPGA與鴻海過去兩年辦理國際賽事的卓越能力。今日記者會特別邀請日本超人氣球星「絲帶女孩」河本結（Yui Kawamoto）站台。首度來台的她，特別揮毫寫下「煌」字春聯，展現對勝利的企圖心；而甫於日巡奪冠的台灣好手吳佳晏（Wu Chia-yen）則以「春」字期許自己從新春首戰出發，將全力把冠軍獎盃留在台灣。屆時將有108位頂尖好手齊聚一堂，在具備國際水準的桃園東方高爾夫球場展開對決。鴻海科技集團表示，今年啟動「台日運動交流三部曲」，從2月底的台日棒球交流賽、3月初應援東京WBC賽事，到3月12日壓軸登場的高球公開賽，期盼將國人挺中華隊的熱情延伸至高爾夫賽場，推動台日體育深層交流。