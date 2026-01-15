我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅賓由33歲俄羅斯女演員Lera Abova（如圖）飾演，讓網友大讚最佳選角。（圖／Netflix提供）

薇薇選角遭炎上 外型設定成爭議關鍵

▲《航海王》真人版第2季，反派巴洛克華克成員全曝光。（圖／Netflix提供）

尾田親自欽點 演員出面替薇薇緩頰

▲《航海王》真人版第2季，魯夫一行人由原班人馬飾演。（圖／Netflix提供）

Netflix改編的人氣漫畫真人影集《航海王》自首季播出後口碑與話題雙收，官方也正式宣布第二季將於3月10日推出，隨著近日前導預告曝光，新角色陸續亮相，其中「薇薇」與「羅賓」的選角立刻在社群平台引發激烈討論。相較羅賓選角大獲好評，反而薇薇得選角由英國印度裔女演員出演，引起不少劇迷、粉絲反彈，在社群引發惹列討論。在預告中登場的薇薇，由英國印度裔女演員Charithra Chandran飾演，角色曝光後部分網友對其膚色與造型提出質疑，認為與漫畫中薇薇公主的形象存在落差，相關批評迅速在留言區擴散，不少酸言酸語更直接點名角色「不像公主」、「違背原作想像」，甚至將角色外型與其他女性角色作比較，導致薇薇一角幾乎成為預告討論中承受最多火力的對象。與薇薇形成強烈對比的，則是「羅賓」的亮相，該角色由俄羅斯演員Lera Abova詮釋，神祕冷豔的氣質與成熟外型一曝光，立刻獲得網友一致好評，不少粉絲認為她完美呈現羅賓初登場時的氛圍，甚至直言是近年漫改作品中最成功的選角之一，預告底下也出現大量稱讚留言，將她封為「真人版羅賓天花板」，成為第二季最具討論度的亮點角色。隨著2位角色的評價呈現兩極，網友間也展開更深層的討論，有支持者認為真人版不該完全複製漫畫外型，而是著重角色精神與故事功能；但反對者則堅持，薇薇作為重要角色，其外觀設定承載粉絲多年情感，不應輕易調整，這場論戰不僅關乎單一角色，更反映漫改作品在「忠於原作」與「現實詮釋」之間，始終難以取得平衡的長期矛盾。面對外界批評聲浪，第二季演員Rob Colletti（飾演瓦波爾）先前曾公開替薇薇選角發聲，強調Charithra Chandran是由原作作者尾田榮一郎親自選中，他指出這樣的安排並非隨意改動角色，而是對作者創作理念的尊重，相關說法曝光後，也讓部分網友態度趨於緩和，認為或許應等影集正式播出後，再評價角色的整體表現。