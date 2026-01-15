2026年賽季首場大滿貫盛事澳洲網球公開賽今（15）日正式公布單打籤表。尋求衛冕的義大利球星辛納（Jannik Sinner）與力拚歷史第25冠的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）雙雙被抽入下半區，這意味著兩人最快可能在四強賽提前上演巔峰對決。至於世界排名第1的西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則位居上半區，首輪將對上地主選手沃爾頓（Adam Walton）。
辛納、喬科維奇可能四強交手 後者挑戰25冠歷史紀錄
現年38歲的喬科維奇曾10度在墨爾本公園封王，本屆他將挑戰超越瑪格麗特·考特（Margaret Court）紀錄的第25座大滿貫單打金盃。喬科維奇首輪對手是西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martinez）。
喬科維奇於2026年澳網的潛在對手：
艾卡拉茲力拚生涯大滿貫 地主奪冠荒面臨挑戰
位列頭號種子的艾卡拉茲，此行目標是奪下生涯第7座大滿貫並完成「全滿貫」壯舉。他與宿敵茲韋列夫（Alexander Zverev）同處上半區。艾卡拉茲首輪將接受澳洲選手沃爾頓的挑戰。
對澳洲地主球迷而言，今年欲打破長達半世紀的男單冠軍荒面臨巨大阻礙。地主希望、第6種子德米納爾（Alex de Minaur）首輪即抽中前世界第6的義大利名將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），堪稱首輪「籤表炸彈」。傳奇雙打名將伍德布里奇（Todd Woodbridge）評價這是一場極其艱難的開局，且德米納爾即便過關，八強也極可能強碰艾卡拉茲。
老將退出與首輪焦點戰
在籤表公布前，澳洲人氣球星科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）因胸肌手術後復原不及宣布退出單打，但仍計畫與基里奧斯（Nick Kyrgios）合組雙打亮相。
首輪其他焦點對戰還包括第32種子、剛在「一分大滿貫」爆冷出局的穆得（Corentin Moutet）將對上澳洲新秀斯庫凱特（Tristan Schoolkate）；以及第4種子茲韋列夫將對決加拿大重砲手迪亞洛（Gabriel Diallo）。
消息來源：澳洲網球公開賽官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年38歲的喬科維奇曾10度在墨爾本公園封王，本屆他將挑戰超越瑪格麗特·考特（Margaret Court）紀錄的第25座大滿貫單打金盃。喬科維奇首輪對手是西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martinez）。
喬科維奇於2026年澳網的潛在對手：
- 第一輪 (R1)： 佩德羅·馬丁尼茲 (Pedro Martínez)
- 第二輪 (R2)： 阿特馬納 (Atmane) / 資格賽晉級選手
- 第三輪 (R3)： 中島 (Nakashima) / 鮑提斯塔 (Bautista) / 范德贊舒普 (Van de Zandschulp)
- 第四輪 (R4)： 門希克 (Mensik) / 葛利斯普爾 (Griekspoor) / 胡爾卡奇 (Hurkacz)
- 八強賽 (QF)： 弗里茨 (Fritz) / 穆塞蒂 (Musetti) / 萊赫奇卡 (Lehecka)
- 四強賽 (SF)： 辛納 (Sinner) / 謝爾頓 (Shelton) / 魯德 (Ruud)
- 決賽 (F)： 艾卡拉茲 (Alcaraz) / 茲韋列夫 (Zverev)
艾卡拉茲力拚生涯大滿貫 地主奪冠荒面臨挑戰
位列頭號種子的艾卡拉茲，此行目標是奪下生涯第7座大滿貫並完成「全滿貫」壯舉。他與宿敵茲韋列夫（Alexander Zverev）同處上半區。艾卡拉茲首輪將接受澳洲選手沃爾頓的挑戰。
對澳洲地主球迷而言，今年欲打破長達半世紀的男單冠軍荒面臨巨大阻礙。地主希望、第6種子德米納爾（Alex de Minaur）首輪即抽中前世界第6的義大利名將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），堪稱首輪「籤表炸彈」。傳奇雙打名將伍德布里奇（Todd Woodbridge）評價這是一場極其艱難的開局，且德米納爾即便過關，八強也極可能強碰艾卡拉茲。
老將退出與首輪焦點戰
在籤表公布前，澳洲人氣球星科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）因胸肌手術後復原不及宣布退出單打，但仍計畫與基里奧斯（Nick Kyrgios）合組雙打亮相。
首輪其他焦點對戰還包括第32種子、剛在「一分大滿貫」爆冷出局的穆得（Corentin Moutet）將對上澳洲新秀斯庫凱特（Tristan Schoolkate）；以及第4種子茲韋列夫將對決加拿大重砲手迪亞洛（Gabriel Diallo）。
消息來源：澳洲網球公開賽官網