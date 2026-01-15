我是廣告 請繼續往下閱讀

▲發表會在大林歐樂沃築夢城堡舉行，全場以「魔法學院」為主題設計，象徵業者如同學習魔法般，將服務質感全面升級。（圖／縣府提供）

▲嘉義縣文化觀光局輔導觀光產業有成，今(15)日舉辦114年度觀光產業輔導成果發表會，縣長親自頒獎表揚。（圖／縣府提供）

▲會中最大亮點是縣長翁章梁，化身「哈利翁帥」現身頒獎，表彰優秀餐飲與旅宿業者。（圖／縣府提供）

嘉義縣文化觀光局輔導觀光產業有成，今(15)日舉辦114年度觀光產業輔導成果發表會，依餐飲服務品質提升、觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造及親子友善場域，四大面向呈現輔導成果。會中最大亮點是縣長翁章梁，化身「哈利翁帥」現身頒獎，表彰優秀餐飲與旅宿業者。發表會在大林歐樂沃築夢城堡舉行，全場以「魔法學院」為主題設計，象徵業者如同學習魔法般，將服務質感全面升級。為了契合主題，主辦單位更邀請魔術師進行精彩的魔術表演，為活動拉開序幕。翁章梁表示，台積電（2330）已進駐到無人機聚落成形，以及華泰名品城在嘉義高鐵站前動土，今年3、4月還將迎來台灣燈會，以及全中運兩大盛事，顯見當初以農工大縣定位為縣政發展主軸正逐步實現，目前正以「高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展」為核心創造經濟效益，2025年至2035年將是嘉義縣黃金10年。文觀局長徐佩鈴指出，餐飲業輔導部分，文觀局依據餐廳的需求「到府輔導」，並邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華(阿華師)，以及台灣食研等業界專家，協助奮起湖大飯店、歐樂沃築夢城堡、蘊味台菜嘉餚及青葉山莊等四家餐廳的輔導。專家們根據業者主打商品協助研發創新料理，如冷食便當、巧克力湯咖哩及焙香咖啡燒醬烤豬排等，業者已成功將這些新菜品納入菜單進行銷售。歐樂沃築夢城堡分享，他們將自家的巧克力產品融入餐點，去年聖誕節期間推出套餐，成功販售約1500份，成效顯著。徐佩鈴表示，嘉義縣山區有三條熱門的觀光軸線，分別為162、166及台18線，文觀局媒合軸線上的業者與知名品牌合作，開發聯名商品，以提升伴手禮的特色。例如166線與老楊方塊酥合作開發的烏龍茶方塊酥，162線與蓋婭莊園合作開發的香氛卡，還有台18線與薰衣草森林合作開發阿里山蜜香紅茶及雲上咖啡霜淇淋，這些聯名產品在合作店家均有販售。在親子友善場域的推動上，文觀局不僅協助高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、白樹腳驛棧及行滿民宿改造房間及設施，提升親子旅遊體驗，更輔導長榮文苑酒店等15家旅宿業或餐飲業通過親子友善場域的五星認證，讓家長更容易選擇適合的消費場域。翁章梁認為，觀光產業無論在哪個縣市都相當競爭，因此提升整體觀光質量是關鍵。他強調，縣府將繼續加強協助與輔導，並藉由公私合作，進一步推動觀光產業的發展。他還提到，現今已是網路時代，促使分眾旅遊的興起，若是業者具有特色，就能透過網路帶動旅遊人潮，「只要用心介紹自己、發展自身特色，小兵也能立大功」，大家一起努力，共同進步。