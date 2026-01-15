我是廣告 請繼續往下閱讀

當芬蘭的療癒精靈遇上幸福台中！2026中台灣燈會將於 2月 15日（小年夜）在水湳中央公園登場，今年以國際級 IP「姆明一族 (The Moomins)」為主角，打造全台最大、寬達 60 公尺的「極光下的姆明谷」主燈區。為了讓這份溫暖提前蔓延，台中捷運特別推出「姆明一族彩繪列車」，於今(15)日正式亮相。車廂內化身為移動的極光森林，邀請旅客搭乘捷運，與姆明一同駛向愛與包容的新年。台中捷運公司表示，今年燈會主題為「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」。民眾現在只要搭上捷運，就能搶先體驗燈會魅力。車門與車廂海報佈滿了姆明家族成員，踏入車廂彷彿瞬間穿梭至北歐極光谷。此外，高鐵台中站更設有姆明特色氣模裝置，讓旅客抵達台中的第一站，就能感受到滿滿的甜蜜驚喜。中捷公司總經理朱來順指出，芬蘭連年獲選為世界最幸福國家，而台中亦是幸福宜居城市。透過這列精心打造的「療癒列車」，希望旅客在通勤或旅遊的每一刻都能感到放鬆。他也呼籲，賞燈期間歡迎大家「搭捷運、逛燈會」，告別塞車與找車位的煩惱，將寶貴的時間留給親友，輕鬆愜意地享受美景。想捕捉姆明家族的身影？不用在月台苦苦等待！中捷公司提醒，只要下載「台中捷運APP」，利用查詢功能即可即時掌握彩繪列車進站時間。無論是拍照打卡或享受陪伴時光，都能輕鬆規劃。未來中捷也將推出系列行銷活動，與市民一起「MOVING ON」，讓幸福感加碼前行。